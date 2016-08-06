تندیس جشنواره گوشواره های آسمانی در فریدون کنار رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نازبانو عزیزی رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر فریدون‌کنار عصر شنبه در آیین رونمایی از تندیس اولین جشنواره گوشواره‌های آسمانی استان مازندران در فریدون‌کنار اظهار کرد: دبیرخانه اولین جشنواره بزرگ گوشواره‌های آسمانی در محوطه شورای اسلامی شهر فریدون‌کنار دایر است.

وی افزود: تندیس اولین جشنواره گوشواره‌های آسمانی که نمادی از درنای سیبری را همراه خود دارد، پیام‌آور نجابت دختران فریدون‌کناری است و این تندیس به ۱۵ دختر نمونه شهرستان فریدون‌کنار که در عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب، ورزش، اجتماع وزندگی فرهیخته هستند تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولین جشنواره گوشواره‌های آسمانی استان مازندران باهمت کمیسیون بانوان شورای شهر و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی فریدون‌کنار برگزار می‌شود.

رییس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر فریدون‌کنار خاطرنشان کرد: ۴۰ دختر فرهیخته فریدون‌کناری با مراجعه به محل دبیرخانه آثار و تندیس افتخارات خود را تقدیم کردند و هیئت‌داوران جشنواره در حال بررسی موارد است.

عزیزی بیان داشت: جشنواره کار خود را روز چهارشنبه همین هفته بیستم مردادماه در مجتمع شهید رجایی فریدون‌کنار از صبح با افتتاح غرفه‌ها شروع می‌کند و مراسم جشن نیز عصر همان روز با حضور مقامات کشوری و استانی و خانواده‌های فریدون‌کناری برگزار می‌شود.