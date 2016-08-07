علی مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم طرحی با عنوان صیانت از عفاف و حجاب در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تدوین کرده و این طرح به تمامی این مراکز ابلاغ شده است.

وی افزود: براساس این ابلاغیه تمامی دانشگاه ها باید کمیته توسعه و صیانت از عفاف و حجاب را تشکیل دهند که اعضای این کمیته ها باید در هیات رئیسه دانشگاه ها نهایی و انتخاب شوند.

معاون دانشجویی دانشگاه یزد اضافه کرد: این ابلاغیه تمامی افراد مرتبط با دانشگاه ها مانند دانشجویان، کارمندان و اساتید را شامل می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه یزد با بیان اینکه در این ابلاغیه دو موضوع عفاف و حجاب در کنار یکدیگر دیده شده است، تاکید کرد: در این ابلاغیه تاکید شده که صرفا به موضوع حجاب که نشانه های ظاهری دارد توجه نشود بلکه در کنار حجاب موضوع عفاف که یک امر درونی بشمار می رود نیز مورد توجه قرار گیرد.

آگاهی بخشی اولویت بخشنامه صیانت از عفاف و حجاب

مروتی اظهار داشت: در این ابلاغیه تاکید شده که پوشش دانشگاهیان از طریق مکانیزم هایی مانند آگاه سازی، توجیه و اعتماد سازی بهتر شود.

وی خاطرنشان کرد: این بخشنامه سعی دارد موضوع حجاب را از جنبه های درونی تقویت و زمینه ای را فراهم کند تا بدون استفاده از ابزارهای تنبیهی حجاب یک امر درونی شود.

معاون دانشجویی دانشگاه یزد عنوان کرد: با تشکیل کمیته های توسعه و صیانت از عفاف و حجاب در دانشگاه ها باید سه محور آموزش و آگاه سازی، ارشاد، تذکر و برخورد با متخلفان بررسی و برای آنها برنامه ریزی صورت گیرد.

مروتی با بیان اینکه دانشگاه یزد از دانشگاه های پیشرو در تشکیل کمیته توسعه و صیانت از عفاف و حجاب است، گفت: روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید هر سه ماه یک بار گزارشی از روند فعالیت خود در این حوزه را به دبیرخانه صیانت از عفاف و حجاب در دانشگاه ها که در وزارت علوم است ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیته توسعه و صیانت از عفاف و حجاب در دانشگاه یزد تشکیل شده و در جلسه آینده هیات رئیسه این دانشگاه اعضای این کمیته نهایی خواهند شد.