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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

در مسابقات والیبال امیدهای کشور رقم خورد؛

ثبت نخستین شکست در کارنامه نماینده والیبال قم برابر گیلان

ثبت نخستین شکست در کارنامه نماینده والیبال قم برابر گیلان

قم - رئیس هیئت والیبال استان قم از ثبت نخستین شکست در کارنامه نماینده والیبال قم برابر گیلان در مسابقات والیبال امیدهای کشور خبر داد.

ابوالفضل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم والیبال امید دختر ابریشم قم که در مسابقات قهرمانی کشور در صومعه سرا حاضر است در سومین دیدار خود در این رقابت‌ها برای نخستین بار طعم شکست را چشید تا وضعیت صعود این تیم به دیدار پایانی موکول شود.

وی افزود: تیم والیبال ابریشم قم در رده سنی امید عصر یکشنبه در صومعه سرا برابر تیم والیبال گیلان به عنوان میزبان رقابت‌ها قرار گرفت و در روزی که نتوانست توانمندی‌های خود را نشان دهد در نهایت ۳ بر صفر مغلوب حریف خود شد.

رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: تیم والیبال رده سنی امید دختر قم در نخستین دیدار خود در این مسابقات ۳ بر صفر برابر اردبیل به پیروزی رسید و سپس در مسابقه برابر قزوین با همین نتیجه به برتری دست پیدا کرد.

احمدی بیان داشت: تیم والیبال ابریشم قم در گروه دوم مسابقات با تیم‌های قزوین، اردبیل، گیلان کردستان هم گروه شده است در حالی که در گروه اول این مسابقات یزد، هرمزگان، کرمانشاه، سمنان و ایلام حاضر هستند.

وی عنوان کرد: فاطمه ایل سعادتمند، مریم عابدینی، فاطمه امیری، زهرا قلیچ خانی، فرزانه شکوه، هانیه محمدی، زهرا نقاش، زهرا میرزا رضایی. زینب فرزانگان، زهرا زمانی، زینب دادگو و منیره کاظمی فر بازیکنان تیم والیبال قم را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.

رئیس هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: مربیگری تیم والیبال ابریشم قم بر عهده ندا زمانی است ضمن این که تیم والیبال قم امروز استراحت دارد و صبح روز سه‌شنبه در آخرین مسابقه خود از دور گروهی به دیدار تیم کردستان خواهد رفت.

کد مطلب 3734902

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