اصحاب رسانه باید درصدد کاهش اتکای خود به بخش دولتی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری امروز دوشنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار که در مجتمع فرهنگی هنری فجرسنندج برگزارشد، گفت: معتقدم فرهنگ را اساسا نمی توان دولتی کرد ولی دولت می تواند رویکرد و سیاست های خود را بر مبنای فرهنگ تدوین کند.

وی عنوان کرد: برای سومین سال متوالی در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار عنوان میکنم که اصحاب رسانه باید از اتکای خود را به بخش دولتی بکاهند تا بتوانند به نحو احسن به رسالت خود عمل کنند.

وی اظهارداشت: راه اندازی بنگاه اقتصادی در حوزه رسانه از دیگر موضوعاتی است که برای چندمین بارآن ‌را مطرح کرده و بر تحقق آن تاکید می کنم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بیان کرد: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد وعده حمایت از ایجاد چاپخانه در سنندج را داده اند و در صورت جذب سرمایه گذار این وعده قطعا محقق خواهد شد.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: نظم، انضباط، قانونمداری، دوری از شعارهای ناپخته و به دور از واقعیت از ویژگی های بارز معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در این دولت است.

وی ادامه داد: اگر وضعیت استان کردستان را با سایر استان ها مقایسه کنیم پی می بریم به نسبت امکاناتی که در اختیار داشته، از شرایط بهتر و مطلوب تری برخوردار است.

وی بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۵۰ رسانه مکتوب و غیر مکتوب در این استان وجود دارد که براساس برنامه پنجم توسعه آمار قابل توجهی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عنوان کرد: در دولت گذشته افرادی که هیچ ارتباطی با حوزه رسانه نداشتن توانستند از طریق صندوق اعتباری هنر مشمول بیمه نویسندگان و خبرنگاران شوند که در این دولت برای ساماندهی این مهم اقداماتی انجام شده است.

وی عنوان کرد: یکی از شرایط پرداخت یارانه به نشریات بیمه کردن حداقل یکی از نیروهای شاغل در نشریه است و این تصمیم به منظور حمایت بیشتر از خبرنگاران اتخاذ شده است.