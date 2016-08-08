به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی رسولی ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه شهرداری به خبرنگاران به عنوان مشاورانی امین نگاه می‌کند و به دنبال ایده گرفتن از آنان است، تاکید کرد: مدیران باید در عملکرد خود پاسخگوی فعالان رسانه باشند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران صاحب ایده و طرح هستند و شهرداری در این خصوص از ایده‌های آنان استفاده می‌کند، گفت: نقد سازنده مشکلات مدیریت شهری را حل می کند.

رسولی با بیان اینکه شهرداری در زمینه جمع‌آوری متکدیان با بیان اینکه بیشتر متدکیان شهر همدان غیر بومی هستند، گفت: رسانه‌ها باید با فرهنگ‌سازی، ساختار ذهنی عموم مردم را در نگاه دلسوزانه و ترحم به این افراد تغییر دهند.

شهردار همدان با اشاره به دردست اجرا بودن مجموعه ۲۰۳ هکتاری پارک ملل در شهر همدان گفت: ۲۰ هکتار از این مجموعه به نمایشگاه بین‌المللی اختصاص یافته تا در سال ۹۶ مکان برگزاری نمایشگاه به مکان جدید انتقال یابد.

وی بیان کرد: ۳۰ هکتار از مجموعه پارک ملل نیز به ایجاد پارک و فضای سبز اختصاص داده شده که اکنون ۳ هکتار آن عملیاتی شده و ۲۷ هکتار مابقی نیز به صورت یک مجموعه تخصصی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۸.۵ هکتار از پارک ملل در اختیار بخش خصوصی و شرکت عصر طلایی هگمتانه قرار گرفته است، عنوان کرد: این بخش شامل دو فاز ۲.۵ هکتاری و ۶ هکتاری است که قسمتی از آن به عنوان مکمل بخش پارک به صورت ایجاد ۲۵۰ کمپ‌ اقامتی مورد توجه قرار گرفته است.

شهردار همدان همچنین در خصوص برخی تخلفات سرمایه‌گذاران در زمینه برج‌های تجاری گفت: تخلفات برج سعیدیه سال‌ها پیش اتفاق افتاده و تخلفات توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و محاکم قضایی در دست رسیدگی است.

رسولی افزود: برج زاگرس نیز در عمق ۱۵۰ متری مشغول ایجاد پارکینگ است و تا زمانی که پایان کار دریافت نکند مجاز به انجام هیچگونه فعالیت صنفی نیست.

شهردار همدان گفت: برج‌های تجاری در همدان بدون دریافت پایان کار اجازه فعالیت ندارند.