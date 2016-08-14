خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مونا محمدقاسمی: فرهنگسرا مکانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت می‌کنند و معمولاً شرایطی برای آموزش امور مختلف فرهنگی و اجتماعی مهیا می شود از این رو احداث فرهنگسرا در شهرستان گرگان، گامی موثر برای توسعه فرهنگی این سرزمین کهن است.

از طرفی دیگر این زیرساخت با پر کردن اوقات فراغت نسل جوان علاوه بر این که جلوی برخی از انحرافات و آسیب ها اجتماعی را می گیرد؛ به پرورش و توسعه علمی این نسل کمک می کند.

توجه به فرهنگ به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در بلوغ فکری جامعه و همچنین زیرساخت اجتماعی آن همیشه مورد توجه دولت ها بوده است؛ به همین دلیل قسمتی از فعالیت های عمرانی را در راستای فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه فرهنگ در نظر می گیرند.

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت شهرستان گرگان و در نظر گرفتن فرهنگ کهن این مرزو بوم و حضور فرهیختگانی همچون فخرالدین اسعد گرگانی، میرداماد و میر فندرسکی و دیگر استعدادهای درخشان هنری در این منطقه، احداث فرهنگسرا یکی از نیازهای عمده شهرستان گرگان محسوب می شود.

۱۰ سال زمان برای ساخت یک فرهنگسرا

۱۰ سال پیش یعنی سال ۸۵ با سفر رئیس جمهور وقت به شهر گرگان، نبود فرهنگ سرا به عنوان یکی از نیازهای ویژه شهر گرگان مطرح شد و احداث فرهنگسرای میدان مفتح شهر گرگان در مصوبات سفر اول رئیس جمهور وقت قرار گرفت.

کارهای عملیاتی این پروژه از همان سال ۸۵ آغاز شد ولی پس از گذشت یکسال از روند ساخت این پروژه، فعالیت عملیاتی پروژه فرهنگسرا به دلیل مشکل نقدینگی مدت ها متوقف شد؛ اما در دور سوم شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۹۰، با تغییر کاربری فرهنگسرا به مجتمع فرهنگی - تجاری، شهرداری تصمیم به ادامه کار پروژه گرفت.

اعضای شورای اسلامی شهر گرگان تنها راهکار تکمیل پروژه فرهنگسرا را در تبدیل این پروژه به مجتمع فرهنگی، تجاری می دانستند، در غیر این صورت،به گفته آن ها هزینه کردن بر روی این پروژه توجیه اقتصادی برای شهرداری نداشت.

بخشی از فضای این پروژه با تغییر کاربری و معماری داخلی ترکیبی از یک مجموعه فرهنگی، تجاری طراحی شد، از سوی دیگر به دلیل قرار گرفتن این مجتمع در مسیر تردد گردشگران، بر روی این پروژه به صورت ویژه برای جذب گردشگر کار شده است.

تقویت گروهای فرهنگی نیازمند فضاهای فرهنگی است

وجود تالار فخرالدین اسعد گرگانی سبب شکوفایی بسیاری از استعدادهای هنری استان شده است و افزایش فضاهای فرهنگی، هنری مشابه تالار فخرالدین اسعد گرگانی سبب کاهش محرومیت فرهنگی در شهرستان گرگان می شود. اما همین فشار فرهنگی که برروی دومین تالار باشکوه کشور است کمر این تالار را شکسته و خسارت هایی را به این بنای باشکوه وارد آورده است.

علیرضا پزشکپور، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر گرگان، در رابطه با شرایط فرهنگسرا به خبرنگار مهر گفت: گرگان به عنوان پایتخت استان میزبان سمینارها و همایش های زیادی است و لازم است مالک مکانی باشیم که جوابگوی تجمع مردم را بدهد؛ پس بران شدیم یک فرهنگ سرا با ظرفیت دو هزار و ۵۰۰ صندلی تهیه کنیم. نقشه را تهیه کردیم و گلنگ زنی انجام شد اما در دوره سوم شورای شهر که من حضور نداشتم تصمیم به تغییر کاربری گرفته شد.

فضای این فرهنگسرا به یک پنجم گذشته محدود شده است و متاسفانه طراحی به گونه ای انجام شده بود که امکان تغییر وجود نداشت

پزشکپور افزود: در دوره چهارم که من دوباره به شورای شهر راه یافتم برای بازدید از این پروژه رفتم که متاسفانه متوجه شدم فرهنگسرا تبدیل به یک مجتمع تجاری (هایپرمارکت) شده است؛ زمانی که پرس وجو کردم به من گفتند جنبه فرهنگی این ساختمان حفظ شده و در طبقه زیرین دو سالن فرهنگی تاسیس کرده ایم؛ اما در بازدید از زیرزمین این مجتمع متوجه شدم یکی از سالن ها ۱۵۰ صندلی و دیگر سالن ۸۰ الی ۱۰۰ صندلی قرار دارد.

کاربری فرهنگ سرا در تغییرات جدید کمرنگ شد

وی ادامه داد: در واقع فضای این فرهنگسرا به یک پنجم گذشته محدود شده است و متاسفانه طراحی به گونه ای انجام شده بود که امکان تغییر وجود نداشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی با اشاره به فواید داشتن فرهنگسرا گفت: چه خوب بود که ما برای شهر گرگان که در طول سال میزبان همایش ها و کنسرت های بسیاری است و این کنسرت ها با قیمت بالا انجام می شود و بعضا برخی کنسرت ها در سالن ورزشی برگزار می شود که اصلا مناسب نیست مکانی مناسب داشته باشیم البته با وجود این فرهنگسرا می توانستیم چندین سانس را در یک سانس برگزار کنیم و قیمت بلیط کنسرت ها را کاهش دهیم تا قشر بیشتری از مردم از آن استفاده کنند.

تاسیس فرهنگ سرای جدید در پارک بانوان

پزشکپور از افتتاح این پروژه در سال جاری خبر داد و گفت: جنب پارک بانوان گرگان یک فرهنگسرا توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال ساخت است که ظاهرا بین ۷۰۰ الی ۸۰۰ نفر ظرفیت دارد که به نظر من تعداد آن کم است چرا که ما در دانشگاه آزاد گرگان چنین سالنی با این ظرفیت داریم.

هزینه های ساخت این پروژه که ۱۰ سال از عمر آن می گذرد را از پزشکپور جویا شدیم، او که اطلاعات زیادی در رابطه با هزینه های کلی این پروژه نداشت، گفت: در ابتدا قرار بود سالیانه مبلغی از سوی استانداری برای ساخت این فرهنگسرا اختصاص یابد ولی چون من در آن زمان در شورای شهر نبودم از پرداخت این پول اطلاعی ندارم.

وی ادامه داد: حدود یک سال پیش مناقصه ای انجام شد و یک پیمانکار ادامه کار بر روی فرهنگسرا را به عهده گرفت که در حال حاضر هم در حال انجام است.

برای آگاهی ازروند پیشرفت دقیق این پروژه خبرنگار مهر تلاش کرد تا از شهرداری گرگان اطلاعاتی را به دست آورد اما با وجود نامه درخواست رسمی برای ملاقات با شهردار و جویا شدن از وضعیت این پروژه، ازاین نهاد پاسخی دریافت نشد. این در حالی است که شهردار گرگان در دیدار با اصحاب رسانه در تاریخ ۳۰ خرداد سال ۹۴ از هزینه هفت میلیاردی ساخت این پروژه و افتتاح آن درسال ۹۵ خبر داده بود.

گرچه شهرداری علی رغم مکاتبه رسمی و طرح سوال حاضر به پاسخگویی درباره آن نشد، اما برای بازدید میدانی از روند پیشرفت پروژه و صحبت با پیمانکار به محل ساخت و ساز این پروژه مراجعه کرد اما با ممانعت نگهبان آنجا حتی برای عکاسی از فاصله دور رو به رو شد.

حال باید منتظر ماند و دید این پروژه چه زمانی افتتاح می شود و آیا آنگونه که باید در خور شان هنرمندان گرگانی است یا نه؛ و چه زمانی مردم هنرمند و هنردوست گرگانی به کمترین حق خود که داشتن یک فرهنگ سرای با تمامی امکانات است می‌رسند.