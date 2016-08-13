توزیع بنزین سوپر در استان بوشهر ۴۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیک تاج صبح شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: آمار وارقام موجود امسال نشان از افزایش توزیع بنزین سوپر در استان بوشهر است.

معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مستقر در بوشهر گفت: توزیع بنزین سوپر در چهار ماهه اول امسال در استان بوشهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه مشکلی در تامین بنزین سوپر نداریم افزود: در حال حاضر با توجه به تولید این بنزین در کشور مشکلی در تامین بنزین سوپر در استان بوشهر وجود ندارد.

نیک تاج بیان کرد: در چهار ماهه سال گذشته هفت میلیون ۲۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در استان بوشهر توزیع شد که این رقم در سال جاری به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر افزایش رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: سهم توزیع بنزین سوپر در سبد مصرف در کشور سه درصد و در استان بوشهر پنج درصد است.