خودداری جودو کار مصری از دست دادن با نماینده رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اسلام شهاوبی" جودو کار مصری پس از شکست برابر "أور ساسون" حریف خود از رژیم صهیونیستی در دور اول رقابت های وزن ۱۰۰ کیلوگرم در المپیک ریودو ژانیروی برزیل که عصر جمعه برگزار شد، حاضر به دست دادن با ورزشکار صهیونیستی در پایان مسابقه نشد.

در پایان این مسابقه، در حالی که ورزشکار رژیم صهیونیستی دست خود را به سمت حریف مصری دراز کرده بود، شهاوبی که گفته می شود مواضع شدید ضد صهیونیستی دارد حاضر به ادای احترام ورزشی و دست دادن با حریف صهیونیست خود نشد.

سخنگوی فدراسیون بین المللی جودو در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در واکنش به این حرکت شهاوبی اعلام کرد که هیچ قانونی که یک ورزشکار را ملزم به دست دادن با حریف خود در پایان مسابقه کند، وجود ندارد، اما تعظیم (سر خم کردن) جزء اصول این رشته ورزشی است و از همین رو از این ورزشکار مصری خواسته شد که حتما این کار را بکند و وی در نهایت به حریف خود تعظیم کرد.