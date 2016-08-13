ساماندهی ۱۰۰ مسجد استان زنجان در سامانه مساجد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری افزود: یکی از برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ساماندهی مساجد موجود در قالب پروتال مساجد است.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات مساجد در لینک جامع کشوری ثبت میشود افزود: مساجد بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده از جمله کارکرد و نوع فعالیت دینی و مذهبی در سامانه جامع مساجد ثبت میشوند.

صفی یاری در ادامه با بیان اینکه از میان ۱۲۰۰ مسجد فعال در سطح استان زنجان اطلاعات ۱۰۰ مسجد تا کنون در سامانه جامع مساجد ثبت شده است عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده قرار است طی ۵ سال آینده اطلاعات کلیه مساجد استان در پروتال این سامانه ثبت شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اظهار کرد: با توجه به پراکندگی مساجد و نیاز به بستر سازی مناسب در میان اهالی مسجد، کار ثبت اطلاعات کمی دشوار است اما امیدواریم که به یاری ائمه جماعات و مردم مومن استان هرچه سریع تر ثبت این اطلاعات به پایان برسد.

صفی یاری با اشاره به اهمیت تهیه و تدوین اطلاعات مساجد استان بیان کرد: بیشک برای هر برنامه ریزی جامع و کارا نیازمند کسب اطلاعات دقیق خواهیم بود از این رو جامع مساجد کشور به ما این امکان را خواهد داد تا درآینده برنامه ریزی دقیق و واقع بینانه ای را در حوزه مساجد داشته باشیم.