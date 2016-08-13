به گزارش خبرنگار مهر؛ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه ۲۳ مرداد) در پیامی به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان، فرا رسیدن دهمین سالروز پیروزی ملت لبنان در جنگ ۳۳ روزه در برابر رژیم صهیونیستی را تبریک گفت، که متن پیام به شرح ذیل است:

«جناب آقای سید حسن نصرالله

دبیر کل محترم حزب‌الله لبنان

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

با خرسندی فراوان از طرف خود و نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی، دهمین سالروز پیروزی غرورآفرین و به یادماندنی ملت مقاوم لبنان در جنگ ۳۳ روزه در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان آن را به جنابعالی، رزمندگان مقاومت اسلامی و ملت عزیز لبنان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این پیروزی حماسی و تاریخی که در سایه الطاف پروردگار، مدیریت خردمندانه جنابعالی و رشادت دلاورمردان مقاومت اسلامی لبنان به دست آمد، برگ زرینی در تاریخ امت اسلامی و درس عبرتی فراموش نشدنی برای رژیم صهیونیستی و حامیان بین‌المللی آن می باشد.

اطمینان دارم بزودی شاهد پیروزی نهایی محور مقاومت بر تروریست‌های تکفیری و حامیان منطقه‌ای و جهانی‌اش خواهیم بود.

در پایان سربلندی و موفقیت جنابعالی، رزمندگان مقاومت و ملت بزرگ لبنان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم».