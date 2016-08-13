۱۷ نفر براثر حوادث کار جانشان را در مازندران از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان در چهارماهه سال جاری به ترتیب شهرستان آمل با پنج مورد، بابل با چهار مورد و بابلسر و ساری هرکدام با دو مورد بیشترین و شهرهای بهشهر، قائم‌شهر، محمودآباد و نوشهر هرکدام با یک مورد فوتی،‌ کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.

وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش عمده دلایل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی با ۱۰ مورد، برق‌گرفتگی با چهار مورد و اصابت جسم سخت با سه مورد در رتبه بعدی قراردادند.

وی افزود: بر اساس تفکیک ماه خرداد با شش، فروردین و اردیبهشت هرکدام با چهار مورد و تیرماه با سه مورد آمار فوتی در آن به ثبت رسید و سنین ۳۱ تا ۵۰ سال با ۱۲ موردداری بیشترین فوتی آمار را داشتند.

عباسی بابیان اینکه از تعداد ۱۷ مورد فوتی ۱۵ نفر متأهل و مابقی مجرد هستند گفت: تعداد ۱۶ مورد از فوت‌شدگان حوادث کار در چهار ماه سال جاری دارای ملیت ایرانی هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان است گفت: ارزش نهادن به جان انسان‌ها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع‌رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهم‌ترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.