حملات ارتش سوریه به مواضع گروه های مسلح در جنوب شهر حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، درگیری های سنگین نیروهای ارتش سوریه با عناصر گروه های مسلح در نقاطی از شهر حلب به شدت ادامه دارد.

بر اساس این گزارش جنگنده های ارتش سوریه در ادامه حملات خود علیه گروه های مسلح در جنوب حلب، دانشکده های نظامی محل حضور عناصر مسلح را در این نقطه هدف قرار دادند.

همچنین پهبادهای ارتش سوریه مواضع و ادوات نظامی گروه های مسلح را که قصد پیشروی در جنوب شهر حلب را داشتند، هدف قرار دادند و خسارات جانی و مالی به آنها وارد کردند.

ارتش سوریه در مسیر یک کامیون که قصد رساندن مهمات به تروریست های داعش در قنیطره را داشت، بمبی را منفجر و آن را متوقف کرد.

به علاوه ارتش سوریه تلاش گروه های مسلح برای پیشروی به سوی حومه شرقی حمص را ناکام گذاشته و تلفات مالی و جانی سنگینی به آنها وارد کرد.

ارتش سوریه همچنین علاوه بر ناکام گذاشتن پیشروی عناصر مسلح به سمت کارخانه سیمان در الراموسه واقع در جنوب حلب، شماری از این عناصر را کشته و زخمی کردند.

از سوی دیگر در ادامه حملات خمپاره ای گروه های مسلح به مناطق مسکونی در محله الحمدانیه واقع در جنوب شهر حلب ۵ شهروند زخمی شدند.

همچنین عناصر مسلح محله های سیف الدوله و الاعظمیه را در جنوب شهر حلب هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند که منجر به کشته و زخمی شدن چند شهروند شد.