معلولان هرمزگان توانمندمی شوند/رفع مشکلات جامعه معلولان وظیفه است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات جامعه معلولان استان هرمزگان که با محوریت تجهیز و راه اندازی مجتمع شهید عیسی کریمی پیرو بازدید جادری استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان از این مرکز برگزار شد، عنوان کرد: آنچه که در ارتباط با جامعه معلولان اهمیت دارد حفظ کرامت، عزت انسانی و شخصیت این افراد است و وظیفه حاکمیت این است که به صورت ویژه پیگیر مشکلات جامعه معلولان و حل آن باشد.

وی تصریح کرد: توسعه آموزش های فنی حرفه ای و راه اندازی مراکز آموزش های مهارتی ویژه معلولان در هرمزگان بهترین راهکار برای توانمند کردن این قشر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به موفقیت های معلولان در عرصه های مختلف، اظهارداشت: معلولان در کشور به چنان مرحله ای از توانمندی رسیده اند که در عرصه های تخصصی، علمی و میادین ورزشی سرآمد هستند و همواره شاهد درخشش این قشر در عرصه های مختلف هستیم.

رئوفی در ادامه با اشاره به تولید محصولات با کیفیت توسط انجمن ضایعات نخاعی استان در کارگاه صنایع دستی این انجمن در بندرعباس، بیان داشت: در کارگاه تولید صنایع دستی انجمن ضایعات نخاعی استان در بندرعباس محصولات بسیار زیبا، ارزنده و با کیفیت هنری تولید می شود که نیازهای بسیاری از ارگان های استان را رفع می کند.

وی اضافه کرد: چرا وقتی که محصولات صنایع دستی با کیفیت بسیار عالی در کارگاه های صنایع دستی معلولان استان تولید می شود و می توان این تولیدات را به عنوان هدیه به میهمانان داخلی و خارجی دستگاه هایی اجرایی هدیه کرد مدیران ادارات استان هدایای مورد نیاز خود را از خارج از استان و یا از محصولات خارجی تهیه می کنند که این امر باعث تضغیف تولیدکنندگان داخلی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: با تجهیز و راه اندازی مجتمع شهید عیسی کریمی با پیگیری استانداری تحولی جدی در عرصه خودکفایی و توانمند سازی معلولان استان با انجام آموزش های حرفه ای و مهارتی جهت اشتغال معلولان استان در این مرکز ایجاد خواهد شد.