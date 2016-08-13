  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۰۸

به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی حزب الله بر رژیم صهیونیستی؛

«سید حسن نصرالله» امروز در شهرک بنت جبیل سخنرانی خواهد کرد

«سید حسن نصرالله» امروز در شهرک بنت جبیل سخنرانی خواهد کرد

دبیرکل حزب الله لبنان امروز شنبه رأس ساعت ۱۷ به وقت محلی به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی رزمندگان حزب الله بر متجاوزان صهیونیست در جنگ ۳۳ روزه در شهرک بنت جبیل سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت سالگرد پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه سخنرانی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش این سخنرانی امروز شنبه ۱۳ آگوست (۲۳ مرداد) به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی حزب الله در جنگ ۳۳ روزه در مجتمع موسی عباس در شهرک «بنت جبیل» انجام می شود.

این سخنرانی که تحت عنوان «دوره پیروزی ها» ایراد خواهد شد، رأس ساعت ۱۷ به وقت محلی لبنان آغاز و در جریان آن دبیرکل حزب الله لبنان به موضوعاتی همچون اوضاع محلی و منطقه ای خواهد پرداخت.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی در تابستان سال ۲۰۰۶ لبنان را هدف تجاوز خود قرار داد اما رزمندگان حزب الله با توان نظامی و معنوی بالای خود آنها را زمین گیر کرده و شکست سختی را به صهیونیست ها وارد کردند.

کد مطلب 3740233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها