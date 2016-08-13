«سید حسن نصرالله» امروز در شهرک بنت جبیل سخنرانی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت سالگرد پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه سخنرانی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش این سخنرانی امروز شنبه ۱۳ آگوست (۲۳ مرداد) به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی حزب الله در جنگ ۳۳ روزه در مجتمع موسی عباس در شهرک «بنت جبیل» انجام می شود.

این سخنرانی که تحت عنوان «دوره پیروزی ها» ایراد خواهد شد، رأس ساعت ۱۷ به وقت محلی لبنان آغاز و در جریان آن دبیرکل حزب الله لبنان به موضوعاتی همچون اوضاع محلی و منطقه ای خواهد پرداخت.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی در تابستان سال ۲۰۰۶ لبنان را هدف تجاوز خود قرار داد اما رزمندگان حزب الله با توان نظامی و معنوی بالای خود آنها را زمین گیر کرده و شکست سختی را به صهیونیست ها وارد کردند.