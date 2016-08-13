گلستان با کسری ۳۰ میلیارد تومانی اعتبار هزینه مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان عصر شنبه در حالی با حدود ۴۰ دقیقه تأخیر برگزار شد که بحث مهم این جلسه، سهم گلستان از اعتبارات امسال و اعلام نحوه توزیع اعتبارات استانی موضوع اصلی این جلسه بود.
ابتدا رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان با یادآوری اینکه ۷۰ درصد از بودجه ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی کشور توسط منابع وابسته به بخش خصوصی و بانکها تأمین میشود و ۳۳۵ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت است، گفت: ۲۳۶ هزار میلیارد از بودجه امسال کشور از درآمدهای استانها تأمین میشود.
حسین پیشقدم افزود: مجموع اعتبارات مصرفی و هزینه عمرانی استان ۶۵۵ میلیارد تومان است و این در حالی است که درآمدهای استان ۴۶۴ میلیارد تومان دیدهشده است.
وی بابیان اینکه ۴۱۴ میلیارد تومان از اعتبارات استان هزینه عمرانی است، ادامه داد: در بودجه مصوب استان گلستان میانگین با کمبود ۳۰ میلیارد تومان کسری اعتبار حقوق در سال جاری مواجه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان اضافه کرد: ۳۳ درصد از نیروهای دستگاههای اجرایی استان قراردادی بوده و استان گلستان با چالش نیروی مازاد مواجه است.
وی تصریح کرد: باوجود نیروی مازاد، استان گلستان ماهانه بهطور میانگین با ۲.۵ میلیارد تومان کسری اعتبار حقوق مواجه است.
پیشقدم بابیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون حقوق کارکنان استان حدوداً دو برابر شده است، خاطرنشان کرد: درحالیکه اعتبارات استان درمجموع ۲۴.۷ درصد افزایش داشته اما امسال ۲۶ درصد اعتبارات نیروهای قراردادی استان را رشد دادهایم.
وی متذکر شد: از ایجاد هرگونه تعهد مازاد در دستگاههای اجرایی استان باید خودداری شود و بر اساس قانون بهکارگیری هرگونه جذب نیرو بدون هماهنگی مدیریت و برنامهریزی استان ممنوع است.
توزیع اعتبارات استان بر اساس شاخص توسعهیافتگی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان یادآور شد: بررسی توزیع اعتبارات در سالهای گذشته و کم برخورداری برخی از شهرستان نشان میداد که باید مدل توزیع اعتبارات استان تغییر کند.
وی اظهار کرد: بدین منظور از معاونین و مشاورین استانهای یزد و مازندران برای بررسی مدل توزیع درآمدی استانها دعوت کردیم. پس از بررسی مدل دو استان تصمیم گرفتیم مدلی جدید که منطقیتر و همگنتر بود را انتخاب کنیم.
وی افزود: ابتدا با مکاتبه با معاونین استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وضعیت پروژههای عمرانی استان مشخص و سپس بر مبنای ۲۳ شاخص توسعهیافتگی مشترک ۱۴ موردسنجش قرارگرفته و رتبه و جایگاه هر شهرستان مشخص شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان ادامه داد: نرخ بیکاری، تراکم دانشآموز در کلاس، راه روستایی، سرانه فرهنگی و ... بخشی از شاخصهای موردسنجش بود.
وی اضافه کرد: پس از مشخص شدن جایگاه و رتبه شهرستانها ازنظر اقتصادی، تولیدی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی در نشست مشترک فرمانداران اولویتهای شهرستانها مشخص شد.
پیشقدم بابیان اینکه پسازآن نیز سه نشست تخصصی با دستگاههای اجرایی، ۱۰ نشست تخصصی درونسازمانی و دو نشست با استانداری گلستان برگزار شد، تصریح کرد: بر مبنای این نشستها و اطلاعات بهدستآمده اولویتهای شهرستانها نسبت به توزیع همگن اعتبارات در شهرستانها اقدام میشود.
دیده نشدن سهم پروژههای محوری در اعتبارات امسال
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان نخستین معترض نسبت به توزیع اعتبارات استانی بود و گفت: هماکنون گلستان ۳۵ طرح و پروژه محوری دارد که سهم آنها در بودجه امسال استان لحاظ نشده است.
ابراهیم کریمی افزود: این پروژهها پروژههای بزرگ و محوری در استان هستند که در این دولت کلید خورده و به مطالبه استانی تبدیلشدهاند.
وی نسبت به اعمال نشدن نظرات در جلسات کارشناسی و نشستهای تخصصی در مصوبات بودجه شهرستانها گله کرد و ادامه داد: امسال ادارات جدیدی در شهرستانهای مختلف شکلگرفتهاند که سهم آنها نیز در اعتبارات هزینهای دیده نشده است.
خبری از سهم عشایر گلستان در بودجه نیست
مدیرکل امور عشایر استان گلستان دومین منتقد توزیع اعتبارات استان بود و اظهار کرد: جمعیت استان را عشایر، روستاییان و شهرنشینان تشکیل میدهند و فلسفه ماده ۱۸۰ کاهش فاصله بین این سه قشر از جامعه است.
رضا علی پوری بابیان اینکه سال گذشته حتی یک ریال اعتبار از این محل به عشایر گلستان تخصیص نیافت، اضافه کرد: امسال اعتبارات عمرانی استان کاهش داشته و بازهم اعتبارات ماده ۱۸۰ صفر اعلامشده است.
وی بابیان اینکه عشایر محرومترین قشر استان گلستان هستند، خاطرنشان کرد: عشایر گلستان از آب، راه، جاده و دیگر امکانات برخوردار نیستند و در شورای برنامهریزی شهرستانی نیز اعتباراتی برای این قشر تخصیص نمییابد.
مدیرکل امور عشایر استان گلستان با گلایه نسبت به دیده نشدن سهم عشایر در بودجه گفت: عشایر استان واقعاً محروم هستند و انتظار داریم سهم ۱.۵ درصدی آنها از بودجه در شهرهای کلاله، مراوهتپه و گنبد لحاظ شود.
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