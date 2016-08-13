به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکیبافر عصر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان اظهار کرد: میزان برخورداری شهرستانهای استان متفاوت است. توزیع اعتبارات استانی باید با توجه به شرایط دستگاهها، سطح برخورداری، وسعت و ... انجام شود.
مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان گلستان ادامه داد: هماکنون مطابق مدل جدید توزیع اعتبار در استان چگونگی و نحوی توزیع اعتبارات در بخشهای زیربنایی، فرهنگی، تولیدی و ... مشخص نیست این در حالی است که شاخص شهرستانها در هر یک از این گروهها متفاوت است.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته ۷۰ درصد از اعتبارات آب و فاضلاب روستایی از اعتبارات ماده ۱۸۰ تأمین میشد که سال گذشته این ردیف بودجهای در استان تخصیص نیافت و به نظر میرسد امسال نیز اختصاص نخواهد یافت.
شکیبافر با یادآوری اینکه برخی از هزینههای آب و فاضلاب ماهیت جاری و برخی ماهیت هزینهای دارند، خاطرنشان کرد: حتی یک ریال از اعتبارات هزینهای جاری استان به آب و فاضلاب روستایی اختصاص نمییابد و این مورد نیز باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
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