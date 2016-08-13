به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوریان و سعید عبدولی نمایندگان اوزان ۵۹ و ۷۵ کیلوگرم ایران در المپیک ریو شنبه شب به روی باسکول رفتند و حریفان خود را شناختند.

بر این اساس برنامه پیکارهای نمایندگان کشورمان که طی آن حمید سوریان با قرعه ای سخت روبرو شده،‌به شرح زیر است:

در وزن ۵۹ کیلوگرم حمید سوریان ابتدا به مصاف «شینیبو اوتا» از ژاپن می رود و در صورت برتری مقابل این کشتی گیر در دور بعد مقابل برنده دیدار «ابراگیم لابازانوف» از روسیه و «آلمات کبیسبایف» از قزاقستان قرار می گیرد. سوریان در صورت پیروزی در دور دوم دو کشتی دیگر در دورهای سوم و چهارم را برای رسیدن به فینال پیش رو دارد.

در گروه سوریان روشن بایراموف آذربایجانی، جسی تیلکه آمریکایی و لی جونگ بایک کره ای نیز حضور دارند. در این وزن ۱۹ نفر وزن کشی کرده اند.

اما سعید عبدولی در وزن ۷۵ کیلوگرم کار ساده تری پیش رو دارد. او پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف «مارک مادسن» از دانمارک خواهد رفت. عبدولی در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور سوم به مصاف برنده کشتی میان «دلشادجان توردیف» از ازبکستان و «ویکتور نمس» از صربستان خواهد رفت.

در گروه عبدولی آرسن جلفالکیان از ارمنستان، پیتر باسکی از مجارستان، الوین مورسالیف از آذربایجان و زورابی داتوناشویلی از گرجستان حضور دارند و عبدولی برای حضور در دیدار فینال، پس از دور سوم یک مسابقه را با برنده این کشتی گیران پیش رو خواهد داشت. در این وزن ۲۰ نفر حضور دارند.

رقابتهای اوزان ۵۹ و ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک از ساعت ۱۷:۳۰ فردا(یکشنبه) در سالن کاری اوکا شماره ۲ شهر ریودوژانیرو برگزار می‌شود.