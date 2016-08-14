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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

صدور مجوز قطعی برای ۲۰ رشته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

صدور مجوز قطعی برای ۲۰ رشته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

شورای گسترش آموزش عالی مجوز پذیرش دانشجو در۲۰ رشته مقطع کارشناسی ارشد برای واحدهای دانشگاه پیام نور در استان‌های مختلف صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فراهانی با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در۲۰ رشته مقطع کارشناسی ارشد برای استان‌های مختلف شده است، افزود: این مجوز در گروه های مختلف علمی اعم از، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه از شورای گسترش آموزش عالی اخذ شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور افزود: سایر تقاضاهای دانشگاه برای بررسی و صدور مجوز رشته نیز در دست پیگیری است و به زودی تعداد بیشتری مجوز رشته در مقطع کارشناسی ارشد از شورای گسترش اخذ و امکان پذیرش دانشجو برای این رشته ها نیز فراهم خواهد شد.

کد مطلب 3740844
زهرا سیفی

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