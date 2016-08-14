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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

اتفاقی که ناتوانی سوریان را ثابت کرد!

اتفاقی که ناتوانی سوریان را ثابت کرد!

حمید سوریان در لحظات پایانی مصاف خود با حریف ژاپنی با برخورد به نمایشگر کنار تشک باعث توقف کشتی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، حمید سوریان در نخستین دیدار خود در رقابتهای کشتی فرنگی المپیک به مصاف حریف ژاپنی رفت که این کشتی در لحظات پایانی به دلیل برخورد شدید وی با نمایشگرهای کنار تشک برای مدتی متوقف شد.

البته این اتفاق برای سوریان خطری را به همراه نداشت و نماینده کشورمان در این مدت توانست کمی استراحت کند اما او بسیار خسته تر از حریف بود و نای ادامه مسابقه را نداشت و ثانیه های پایانی را روی تشک راه رفت.

حمید سوریان در دور اول مسابقات وزن ۵۹ کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک ۲۰۱۶ ریو به مصاف «شینیبو اوتا» از ژاپن رفت و با نتیجه۵ بر ۴ شکست خورد.

کد مطلب 3741283

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    نظرات

    • محمد ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
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      تیتر جالب نیست قهرمان کشور رو ضعیف نشون میدین
    • بهنام پیک ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
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      با سلام. به نظر من این نوع مسابقه ی حمید سوریان و بردن اون به المپیک با این امادگی برای اسم ایران و حمید سوریان بد بود. و اگر شرایط رو میدونستن پس بردن حمید سوریان فقط به قصد کم ارزش کردن او بود. امروز حمید سوریان عاقبت جهان پهلوان تختی رو پیدا کرد. متاسفم برای کشتی و کشورم. امیدوارم کسی جوابگو باشه و امیدوارم پیامم پاک نشه
    • علی ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
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      این چه تیتر نامهربانانه ایست حالا که چی به شما محرز شد ناتوانه چرا سعی میکنی به همه ثابت کنی اینو با این حمایت ها اگه میبرد که ..
    • Wish ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
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      واقعا تیترتون در شان حمید سوریان نیس..من دیروز بازیشونو دیدم واقعا حمید عالی بازی کرد دقایق آخر کم اورد..ک مطمئنم مشکل جسمی بود..واقعا جنگید به قول تلویزیون چیزی از ارزشهاش کم نکرد..
    • ننگ بر شما ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
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      تیتر مطلبتون !!!!!!

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