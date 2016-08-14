اتفاقی که ناتوانی سوریان را ثابت کرد!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، حمید سوریان در نخستین دیدار خود در رقابتهای کشتی فرنگی المپیک به مصاف حریف ژاپنی رفت که این کشتی در لحظات پایانی به دلیل برخورد شدید وی با نمایشگرهای کنار تشک برای مدتی متوقف شد.

البته این اتفاق برای سوریان خطری را به همراه نداشت و نماینده کشورمان در این مدت توانست کمی استراحت کند اما او بسیار خسته تر از حریف بود و نای ادامه مسابقه را نداشت و ثانیه های پایانی را روی تشک راه رفت.

حمید سوریان در دور اول مسابقات وزن ۵۹ کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک ۲۰۱۶ ریو به مصاف «شینیبو اوتا» از ژاپن رفت و با نتیجه۵ بر ۴ شکست خورد.