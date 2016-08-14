به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، با پایان دور مقدماتی رقابتهای اوزان ۵۹ و ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای المپیک ریو، فینالیست‌های این اوزان مشخص شدند.

بر این اساس «اسماعیل بوررو مولینو» از کوبا و «اوتا »از ژاپن به دیدار فینال وزن ۵۹ کیلوگرم راه یافتند و «رومن ولاسوف» از روسیه و «مارک مادسن» از دانمارک نیز دیدار فینال وزن ٧۵ کیلوگرم را برگزار خواهند کرد.

حمید سوریان و سعید عبدولی نیز باید بامداد امروز در گروه شانس مجدد برای کسب مدال برنز برابر رقبای خود قرار گیرند.

سوریان بعد از شکست در دور اول و راهیابی به گروه شانس مجدد باید در سه کشتی بعدی خود برابر «آلمات کبیسبایف» از قزاقستان، »آندره برگ» از نروژ و«روشن بایراموف» از آذربایجان پیروز شود تا مدال برنز را از آن خود کند.

سعید عبدولی فرنگی‌کار وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی ایران نیز باید برای کسب مدال برنز دو کشتی بعدی خود برابر «ویکتور نمس» از صربستان و «پیتر باچی» از مجارستان را با پیروی پشت سر گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.