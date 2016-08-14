پیمان جبلی معاون برون مرزی شد/ مجید آخوندی معاون سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس رسانه ملی در حکم پیمان جبلی ایجاد نوآوری در موضوعات، ساختارها و قالب‌های برنامه‌سازی برای افزایش جذابیت و مزیت های رقابتی شبکه‌های برون مرزی در سپهر رسانه‌ای بین‌المللی، از جمله انعکاس هنرمندانه و هوشمندانه پیام والا و ارزشمند انقلاب اسلامی در جهان مادی سکولار امروز، معرفی مزیت‌های الگوی نظام اسلامی مبتنی بر معنویت، عقلانیت و عدالت در قبال «الگوی لیبرال دموکراسی»، افزایش ضریب نفوذ کمی و کیفی رسانه های برون مرزی در جوامع هدف به ویژه در میان مخاطبان جهان اسلام و آزاداندیشان و حق طلبان عالم، افشای بیداد و ستم عمیق و چند لایه نظام سلطه و در راس آن امریکا از حقوق پایمال شده مردم فلسطین و افشای مظالم رژیم اشغالگر قدس در منظر افکار عمومی جهان به ویژه جوامع غربی، تبیین و تحکیم آرمان و اندیشه جبهه مقاومت در سطح مخاطبان منطقه‌ای و جهانی و تبیین نقش موثر آن در مقابله با تروریسم تکفیری و دیگر اذناب منطقه‌ای نظام سلطه را از جمله ماموریت‌های رئیس جدید معاونت برون مرزی دانست.

عسکری در این حکم بر اهتمام ویژه به تقویت هر چه بیشتر شبکه‌های سحر، العالم و الکوثر در رقابت با شبکه‌های منطقه‌ای وابسته، گسترش و تکمیل آرایش رسانه‌ای برون مرزی از جمله شبکه‌های پرس تی وی و هیسپان‌تی وی در ارتباط با مخاطبان غربی و لاتین‌تبار به ویژه در کشور آمریکا، حضور مؤثر این شبکه‌ها و دیگر رسانه‌های آن معاونت در تمام بسترهای ارتباطی اعم از ماهواره، شبکه‌های کابلی و فضای مجازی و نیز اخذ بازخورد از مخاطبان این شبکه‌ها به منظور بهبود مستمر و کیفی برنامه‌ها تاکید کرد.

رئیس رسانه ملی در حکم رئیس جدید معاونت برون مرزی از تلاش‌ها و زحمات ارزشمند و خدمات متعهدانه اخگری در مدت تصدی معاونت برون مرزی قدردانی و در حکم جداگانه‌ای وی را به سمت مشاور رئیس سازمان منصوب کرد.

همچنین در حکم انتصاب مجید آخوندی به عنوان معاون سیاسی سازمان صدا و سیما نیز چنین آمده است:



«رصد و پایش دقیق و بهنگام تحولات و رویدادهای خبری در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی و انعکاس صحیح و بموقع آنها به صورتی نوآورانه، رقابتی، جذاب و تاثیرگذار، ارتقای اعتماد به رسانه ملی از طریق افزایش سرعت، دقت، صحت و کیفیت در تولید و انعکاس اخبار و ارتقای ضریب نفوذ رسانه ملی به عنوان رسانه خبری مرجع در میان آحاد ملت و نخبگان جامعه، صیانت از اعتبار رسانه ملی با رعایت اصول و ارزش های دینی و انقلابی توام با بی طرفی و پرهیز از جانبداری از گرایشی خاص و اهتمام به جریان سازی فکری و سیاسی به منظور پیشبرد اهداف نظام و بصیرت افزایی و آگاهی بخشی عمومی؛ تحکیم و ارتقای نقش رسانه ملی در بسیج عمومی و افزایش انسجام و همبستگی ملی در رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه در عرصه انتخابات، انعکاس خدمات نظام اسلامی و فعالیت های دولت محترم، قوه محترم قضاییه و مجلس محترم شورای اسلامی، نهادهای انقلابی و معرفی الگوی های موفق در عرصه های مختلف، به ویژه فرهنگ، اقتصاد مقاومتی، رشد و پیشرفت علمی و فناوری کشور، تولید و پخش گزارش های تحلیلی، تفسیری و مستند-گزارشی با هدف افزایش ضریب آگاهی آحاد جامعه، مدیریت و هماهنگ سازی رویکردهای سیاسی و اطلاع رسانی در همه حوزه های تولید پیام متناسب با سیاست های کلان رسانه ملی؛ ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های خبرگزاری صدا و سیما و توسعه شبکه خبرنگاران آزاد و شهروند خبرنگار در داخل و خارج از کشور،حضور موثر و گسترده در فضای مجازی و بر بستر رسانه های نوین با هدف افزایش ضریب نفوذ و حفظ مرجعیت خبری رسانه ملی و نیز اهتمام به رشد نیروهای متدین و انقلابی، متخصص و حرفه ای آن معاونت و جذب و ارتقای نیروهای جوان، مومن و انقلابی از جمله مهم ترین ماموریت های شماست.»



رئیس رسانه ملی در این حکم همچنین از تلاش ها، زحمات ارزشمند و خدمات متعهدانه پیمان جبلی در مدت تصدی معاونت سیاسی تقدیر و تشکر کرد.