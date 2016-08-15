جهاددانشگاهی زنجان ۴۰ کتاب به چاپ رسانده است

مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی فعال است، افزود: جهاددانشگاهی استان زنجان از ۱۶ مردادماه سال گذشته تا ۱۶ مردادماه سالجاری ۴۰ عنوان کتاب را چاپ کرده است.

وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی هیچ مسئولیت اجرایی و حکومتی درقبال چاپ کتاب ندارد، گفت: در سالی که اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگی به چاپ کتاب تاکید جدی دارد.

عباسی تاکید کرد: طی سال گذشته جهاد دانشگاهی استان زنجان رتبه برتر در انتشارات کتاب در سطح کشور را به خود اختصاص داد.

وی تصریح کرد: طی یک سال گذشته هزار و ۳۴ برنامه با حضور ۱۷۰ هزار نفر در جهاد دانشگاهی زنجان در حوزه های مختلف برگزار شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفت: طی یک سال گذشته ۴۹ فیلم فرهنگی در جهاد دانشگاهی استان زنجان تولید شده است که این نشان دهنده این امر است که جهاد دانشگاهی زنجان جزو جهادهای برتر و فعال در سطح کشور است.

عباسی با بیان اینکه تأکید جهاددانشگاهی زنجان بر روی پژوهش‌های کاربردی است، افزود : حوزه فعالیت جهاددانشگاهی زنجان در چهار بخش فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اشتغال و تجاری‌سازی بوده و سه رویکرد اصلی در حوزه پژوهش دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفت: این دانشگاه در پژوهش‌های توسعه‌ای، حوزه روی و بحث زیست‌فناوری اقدامات خوبی در هر سه حوزه صورت گرفته است.