قاسم رضایی به مدال برنز المپیک رسید/ چهارمین مدال کاروان ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ریودوژانیرو، قاسم رضایی در دیدار رده بندی رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای المپیک ریو به مصاف «استفان شوئن» از سوئد رفت که با نتیجه ۴ بر ۴ پیروز شد به مدال برنز رسید.

فرنگی کار وزن ۹۸ کیلوگرم ایران بعد از استراحت در دور اول، در دور دوم «لویلیس خوزه پرز مورا» از ونزوئلا را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد، اما در دورسوم با نتیجه ۴ بر صفر به «دانیل یاسمانی» از کوبا باخت و راهی گروه شانس مجدد شد. او در رقابتهای گروه شانس مجدد نیز توانست «دی ژیائو» از چین را با نتیجه ۷ بر صفر شکست دهد و راهی دیدار رده بندی شود.

بدین ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران با دو مدال برنز سعید عبدولی و قاسم رضایی در اوزان ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم و همچنین ناکامی حمید سوریان،‌ امید نوروزی، حبیب اله اخلاقی و بشیر باباجانزاده در اوزان ۵۹،‌ ۶۶ ، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم به کار خود خاتمه داد تا محمد بنا با شکستی سنگین نسبت به المپیک لندن مواجه شود.

کاروان ورزش ایران در رقابت های وزنه برداری توسط کیانوش رستمی و سهراب مرادی به دو مدال طلا دست پیدا کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.