طیب صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش منطقه ای پنجمین کنگره ملی، فرهنگ و هنر روستا ویژه استان های غربی و خوزستان به میزبانی استان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: سلسله همایش های منطقه ای پنجمین کنگره ملی، فرهنگ وهنر روستا در مناطق مختلف کشور برگزار می شود که میزبانی منطقه غرب آن به عهده استان کرمانشاه است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان کرمانشاه، زمان برگزاری این همایش را ۳ تا ۵ مهر ماه امسال و مکان آن را مجتمع فرهنگی تربیتی امام حسن مجتبی(ع) صحنه اعلام کرد.

وی از حضور حدود ۱۳۰ نفر از نخبگان روستایی استان های خوزستان، کرمانشاه،ایلام، کردستان، لرستان و همدان در این همایش ۳ روزه خبرداد.

صفری افزود: در طی این همایش برنامه های متنوعی تدارک دیده شده که از آن جمله می توان به برگزاری کارگاه های آموزشی، مسابقات فرهنگی، ورزشی، بومی و محلی اشاره کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان کرمانشاه «ارتقاء سطح توانمندی های نخبگان روستایی و بهره گیری از آن برای توسعه کیفی و کمی برنامه های اثر گذار در کانون های روستایی» و « شناسایی نیازها در حوزه مسجد و کانون های فرهنگی هنری» را از مهمترین اهداف این همایش برشمرد.

وی از افتتاح رادیو فرهنگ و هنر روستا، اجرای برنامه های گردشگری و زیارتی و انجام فعالیت ها و مسابقات ورزشی تفریحی به عنوان برنامه های جنبی این همایش سه روزه یاد کرد.