به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اگزیم بانک چین روز سه‌شنبه در پکن توافق کردند برای تسهیل در تسویه مبادلات بانکی، دو حساب به ارزهای یورو و یوان به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک یاد شده افتتاح ‌شود.

این توافق با هدف تمهید شرایط تأمین مالی طرح‌های اقتصادی مشترک و گسترش همکاری‌های دوجانبه بانکی در حاشیه شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین و با حضور نمایندگان بانک مرکزی و مسئولان خزانه‌داری آن بانک صورت گرفت.



شایان ذکر است «بانک دولتی صادرات و واردات چین» (اگزیم بانک) از بزرگترین بانک‌های آن کشور به شمار می‌آید و به دلیل برخورداری از روابط با بیش از ‌هزار بانک طراز اول جهان، یکی از بزرگترین شبکه‌های کارگزاری مالی-بانکی بین‌المللی را در اختیار دارد.

«بانک دولتی صادرات و واردات چین» (اگزیم بانک) از بزرگترین بانک های این کشور به شمار می آید و به دلیل برخورداری از روابط با بیش از هزار بانک تراز اول جهان، یکی از بزرگترین شبکه های کارگزاری مالی - بانکی بین المللی را در اختیار دارد.



شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته در پکن در حال برگزاری است و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ریاست هیات ایرانی را بر عهده دارد.