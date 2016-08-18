واکنش باغداران به واردات زغال اخته/ برخوردها موثر نیست!

مجتبی شادلو در گفتگو با مهر در واکنش به ادامه دار شدن واردات میوه‌های ممنوعه خارجی و عرضه زغال اخته وارداتی در بازار داخل اظهارداشت: متاسفانه موضوع واردات میوه‌های ممنوعه در حال مزمن شدن و تبدیل به یک بحران است.

وی تاکید کرد: اگر با این مساله برخوردی موثر و به موقع صورت بگیرد محال است دوباره شاهد تکرار آن باشیم.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با بیان اینکه دست اندرکاران واردات غیرمجاز میوه نسبت به کشور ما نیت سو دارند و در پی نابودی تولیداتمان هستند، اضافه کرد: درحال حاضر بازار میوه شرایط کاملا متعادلی دارد و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

شادلو با اشاره به قیمت مناسب میوه‌های داخلی در سال‌جاری گفت: حتی قیمت برخی اقلام داخل ‌ معادل چند سال قبل است و تغییرقیمتی در این زمینه نداشته‌ایم.

وی ادامه دار شدن واردات میوه به کشور را خیانت به تولید، تولیدکننده و مصرف کنندگان خواند.

شادلو تصریح کرد: مردم خودشان قضاوت کنند که کشور ما چقدر نیاز به واردات زغال اخته دارد.

وی همچنین با بیان اینکه برداشت لیموترش در کشور تا اواخر مهرماه ادامه دارد و عرضه این محصول در بازار زیاد خواهد شد، اظهارداشت: باغات لیموترش کشور که با شیوع آفت جاروک جادوگر آسیب جدی دیده بودند مجددا احیا شده‌اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

شادلو با تاکید بر اینکه اگر قرار است واردات شود باید برحسب نیاز و کارشناسی شده این کار را انجام دهند، افزود: ما همواره شاهد هستیم که میوه‌های وارداتی کیفیت پایین و قیمت بالایی دارند، که اسم این کار را نمی‌توان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گذاشت.

نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور تصریح کرد: واردات بی اندازه میوه‌های ممنوعه تیشه به ریشه تولیدات ما می‌زند و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

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