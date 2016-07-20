گروه اقتصاد: با وجود اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام و تاکید کرده‌اند به جز موز، آناناس، انبه و نارگیل واردات سایر میوه‌ها ممنوع است، میوه‌های ممنوعه خارجی به گونه‌ای چشمگیر با قیمت‌های گزاف در بازار جولان می‌دهند.

این درحالی است که مقام معظم رهبری نیز بارها در سخنانشان بر عدم واردات میوه و جلوگیری از این پدیده شوم تاکید کرده‌اند.

اواخر بهمن ماه سال گذشته توزیع گسترده میوه‌های وارداتی غیرمجاز در بازار، موجب اعتراض شدید برخی مسئولان و به راه افتادن یک موج رسانه‌ای شد.

در پی این اتفاق، دستگاه‌های مربوطه وارد عمل شدند و اقداماتی را انجام دادند و وزیرجهاد کشاورزی اعلام کرد:شنیده می‌شود عده‌ای به شکل سازمان‌یافته و درکانتینرها میوه‌های ممنوعه خارجی را وارد می‌کنند. از دست من چه کاری ساخته است؛ من ماموری ندارم که با آنها مقابله کنم.

وی ادامه داد: در مواردی که مسئله سازمان‌یافته است، مثلا کسانی که میوه‌ها را می‌آورند و در میدان مرکزی توزیع می‌کنند، دستگاه‌های مربوطه باید حتما این مسئله را پیگیری کنند، ضمن اینکه وزارت جهادکشاورزی در این زمینه با آنان همکاری خواهد کرد.

با این حال دستگاه‌های مربوطه در انجام ماموریت خود موفق عمل نکردند و پس از مدتی کوتاه دوباره سر وکله این میوه‌ها در بازار پیدا شد.

در عین حال بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقد هستند این واردات نمی‌تواند قاچاق باشد چرا که حمل میوه‌های ممنوعه با تریلی‌های کانتینردار انجام می‌گیرد؛ این افراد اعتقاد دارند برخوردهایی که با عرضه کنندگان میوه‌های غیرمجاز انجام می‌شود، جدی و شدید نیست.

در این میان کشاورزان و تولید کشور بیشترین آسیب را می‌بینند و دلگرمی‌شان را برای ادامه کار از دست می‌دهند که این مساله برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رسیدن کشور به خوداتکایی است.

سوال اینجاست چرا با وجود این همه تاکید از سوی مقامات عالی‌رتبه و اهمیت این مساله برای آینده و امنیت کشور، برخورد جدی با این معضل نمی‌شود، چرا دولت‌مردان در مواجه با واردات میوه‌های ممنوعه تا این حد ضعیف عمل می‌‎کنند؟ ودست‌های پنهان پشت صحنه واردات این میوه‌ها چه کسانی هستند؟

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