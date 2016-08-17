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۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

بروجردی:

سوخت‌گیری هواپیمای روسی در نوژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی است

سوخت‌گیری هواپیمای روسی در نوژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سوخت گیری هواپیماهای روسی از پایگاه نوژه بر را بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی با اشاره به موضوع همکاری نظامی ایران و روسیه برای استفاده از پایگاه هوایی همدان گفت: آنچه که در پایگاه نوژه همدان رخ می دهد پرواز هواپیماهای روسیه است که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب همکاری های چهارجانبه ایران، روسیه سوریه و عراق است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این همکاری در راستای توسعه هدف جمهوری اسلامی برای مبارزه با تروریسم است، ادامه داد: این همکاری با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام می شود و مغایرتی با قانون اساسی ندارد چرا که پایگاه هوایی همدان نه پایگاه روسی شده و نه جنگده ای در پایگه نوژه مستقر شده است.

وی گفت: تنها اقدامی که صورت می گیرد این است که هنگام پرواز اجازه داده می شود جنگده های روسی برای دریافت سوخت در چارچوب همکاری های دوجانبه و چهار جانبه از این پایگاه استفاده کنند که  در این چارچوب همکاری ها کاملا منطقی است.

بروجردی در این باره که برخی سایت های صهیونیستی عنوان کرده اند که در پایگاه نوژه همدان اس 400 روسی مستقر شده است، تاکید کرد: سایت های صهیونیستی مطالب خلاف اعتبار عنوان می کنند، در کل هیچ استقراری توسط روسیه در خاک جمهوری اسلامی صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که انجام می شود این است که اجازه سوخت گیری به جنگده های روسی در چارچوب همکاری دو جانبه و چهارجانبه بین ایران، روسیه، سوریه و عراق انجام می شود که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.

کد مطلب 3744370

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    نظرات

    • علیرضا ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
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      مجوز استفاده از پایگاه هوایی همدان به کشور خائنی که امضاش پای تمام قطعنامه های تحریم ظالمانه شورای امنیت علیه ایران بوده ، چند سال در تحویل موشکهای اس 300 که پولشو هم گرفته بود عامدانه تعلل کرد و از تامین کنندگان سلاح و حامیان اصلی رژیم صدام بود ، نقض حاکمیت ملی است و باید کسانی که این مجوز رو اونهم برای حمله به کشوری دیگه صادر کردند، محاکمه و مجازات بشن.
    • منطق ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
      0 0
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      متاسفم برا اقتدارایران. شعار نه شرقی نه غربی کجارفت. و..... و.... و... و.... وهای دیگری که جای نوشتن نیست.

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