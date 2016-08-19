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۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان:

نباید سرمایه عظیم مساجد در همدان راکد بماند

نباید سرمایه عظیم مساجد در همدان راکد بماند

همدان - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان بابیان اینکه نباید سرمایه عظیم مساجد در همدان راکد بماند، گفت: باید برای حضور جوانان در مساجد برنامه ریزی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه همدان با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی و بیان اینکه شاخص ترین ویژگی آزادگان صبر و تحملی بود که در برابر آزار و اذیت های دشمن داشتند، عنوان کرد: فقط خداوند از صبر و استقامت اسرا مطلع است.

وی با اشاره به اینکه تعبیر برخی بر این است که اسرا اسیر بعث بودند در حالی که باید گفت بعثی ها اسیر صبر و استقامت اسرای ایرانی بودند، به وجود ۱۰۰ آیه در خصوص صبر در قرآن کریم اشاره کرد و گفت: اگر اعتقاداتمان محکم باشد در برابر مشکلات بازنده نمی شویم.

آیت الله محمدی خودکشی را یکی از بدترین بلای قرن دانست و با بیان اینکه سن خودکشی پایین آمده است، افزود: این بلای بزرگ از کشورهای بیگانه وارد کشور شده و هر روز اوج می گیرد.

وی با بیان اینکه آنهایی که در برابر مشکلات، سختی ها، جنگ، فقر، گرانی، قحطی، بیماری و مشکلات صبر ندارند ایمانشان ضعیف است، گفت: چاره غلبه بر مشکلات، صبر و استقامت است اما برخی افراد به خاطر مسئله کوچکی بی صبری می کنند که این آفت کنونی جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه صبر باید بر ۴ چیز صورت گیرد، افزود: صبر در برابر اطاعت خداوند، صبر در برابر بلا و مصیبت، صبر در برابر معصیت و گناه و صبر در برابر نعمت لازم است تا مومن طعم ایمان را بچشد.

وی با تاکید بر اینکه اگر کسی بر مصیبت صبر اشته باشد، خداوند ۳۰۰ مرتبه به او اجر و پاداش می دهد، گفت: متاسفانه بسیاری از افراد جامعه در برابر فقر صبر ندارند.

آیت الله محمدی به در پیش بودن روز جهانی مساجد اشاره و با بیان اینکه متاسفانه در مساجد نابسامانی هایی وجود دارد که همچنان پابرجاست و حل نمی شود، گفت: متولیان مساجد و حسینیه ها باید برای حل نابسامانی مساجد همکاری کنند.

وی با تاکید بر برگزاری فرهنگی و هنری در مساحد استان همدان، عنوان کرد: متولیان مساجد با بودجه در اختیار می توانند در فعالیت جوانان در مساجد اثرگذار باشند.

آیت الله محمدی با بیان اینکه نباید سرمایه بزرگی چون مساجد راکد بمانند، گفت: اضافه کرد: باید برای حضور جوانان در مساجد برنامه ریزی داشت.
 

کد مطلب 3745610

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