شکست خدابخش مقابل نماینده آذربایجان/در انتظار صعود بیگی در فینال

به گزارش خبرنگار مهر از ریودوژانیرو، مهدی خدابخش که در وزن ۸۰- کیلوگرم دور نخست «میگوئل فررا» از هندوراس را قبل از پایان راند سوم ۱۳ بر یک شکست داده بود ، در مبارزه دوم مقابل میلاد بیگی تکواندوکار ایرانی تیم ملی آذربایجان ۱۷ بر ۵ قبل از پایان وقت سوم مبارزه ، نتیجه را واگذار کرد.

دو تکواندوکار که شناخت خوبی از هم داشتند یک مبارزه جذاب و دیدنی را به تصویر کشیدند. این دیدار با احتیاط دو تکواندوکار آغاز شد و در آغاز دقیقه دوم از وقت اول این بیگی بود که سه امتیاز کسب کرد و نتیجه را به سود خود تغییر داد.

وقت دوم با تک امتیاز خدابخش آغاز شد و نماینده کشورمان بلافاصله با اجرای تکنیک نتیجه را ۵ بر۳ به نام خود روی تابلو ثبت کرد. اما در ادامه این بیگی بود که بهتر از رقیب هموطن خود از فرصت ها استفاده کرد و با گرفتن امتیازات متوالی در نهایت قبل از پایان دو دقیقه وقت سوم ۱۷ بر۵ پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

این تکواندوکارایرانی آذربایجان در مرحله نیمه نهایی باید برابر «محمد لوتالو» از انگلستان پیکار کند. پیروزی بیگی در برابر این انگلیسی ، باعث می شود تا خدابخش در گروه شانس مجدد برای کسب مدال برنز پیکار کند. این تکواندوکار انگلیسی نشان برنز المپیک ۲۰۱۲ لندن را در کارنامه دارد، در مبارزه قبلی خود برابر «استیون لوپز» آمریکایی ۹ بر ۲ صاحب برتری شده بود.