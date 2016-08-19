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۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۲۳:۲۴

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

شکست خدابخش مقابل نماینده آذربایجان/در انتظار صعود بیگی در فینال

شکست خدابخش مقابل نماینده آذربایجان/در انتظار صعود بیگی در فینال

عضو تیم ملی تکواندو کشورمان در دومین مبارزه خود در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ در پیکار با رقیب ایرانی‌الاصل خود از آذربایجان نتیجه واگذار کرد. خداخش باید در انتظار حضور رقیب خود در فینال باشد.

به گزارش خبرنگار مهر از ریودوژانیرو، مهدی خدابخش که در وزن ۸۰- کیلوگرم دور نخست «میگوئل فررا» از هندوراس را قبل از پایان راند سوم ۱۳ بر یک شکست داده بود ، در مبارزه دوم مقابل میلاد بیگی تکواندوکار ایرانی تیم ملی آذربایجان ۱۷ بر ۵ قبل از پایان وقت سوم مبارزه ، نتیجه را واگذار کرد.

دو تکواندوکار که شناخت خوبی از هم داشتند یک مبارزه جذاب و دیدنی را به تصویر کشیدند. این دیدار با احتیاط دو تکواندوکار آغاز شد و در آغاز دقیقه دوم از وقت اول این بیگی بود که سه امتیاز کسب کرد و نتیجه را به سود خود تغییر داد.

وقت دوم با تک امتیاز خدابخش آغاز شد و نماینده کشورمان  بلافاصله با اجرای تکنیک نتیجه را ۵ بر۳ به نام  خود روی تابلو ثبت کرد. اما در ادامه این بیگی بود که بهتر از رقیب هموطن خود از فرصت ها استفاده کرد و با گرفتن امتیازات متوالی در نهایت قبل از پایان دو دقیقه وقت سوم ۱۷ بر۵ پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

این تکواندوکارایرانی آذربایجان در مرحله نیمه نهایی باید برابر «محمد لوتالو» از انگلستان پیکار کند. پیروزی بیگی در برابر این انگلیسی ، باعث می شود تا خدابخش در گروه شانس مجدد برای کسب مدال برنز پیکار کند.  این تکواندوکار انگلیسی نشان برنز المپیک ۲۰۱۲ لندن را در کارنامه دارد، در مبارزه قبلی خود برابر «استیون لوپز» آمریکایی ۹ بر ۲ صاحب برتری شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل در جریان است. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.
ایران در این دوره از بازی ها تا به حال صاحب پنج مدال شده است. کیانوش رستمی و سهراب مرادی در اوزان ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری صاحب مدال طلا شده اند و سعید عبدولی و قاسم رضایی در دسته های ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی به مدال برنز رسیده اند. علیزاده هم در ۵۷ -تکواندو آخرین برنز ایران را به دست آورده است.
کد مطلب 3745746

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    نظرات

    • سعید ا ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹
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      من به عنوان یک ایرانی خوشحال شدم که میلاد بیگی پیروز شد چون با توجه به شایستگی میلاد برای تیم ملی افرادی به عنوان کارشناس ایشون را کنار گذاشتن و ایشون مجبور شد که شایستگی خودش را اینگونه به افراد کارشناس نشون بده زنده باد شایستگی و مرده باد پارتی بازی. اشنابازی.
    • ناشناس ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹
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      چوب تصمیم غلط چهار سال پیش رو می خوریم کاش مهماندوست رو کنار نمی گذاشتن

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