مرد طلایی کشتی آزاد ایران تست دوپینگ داد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، حسن یزدانی بامداد امروز در مبارزه فینال وزن ٧٤ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد المپیک ریو حریف روسی خود را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

وی که بعد از ١٦سال کشتی آزاد ایران را صاحب مدال طلا کرد، بعد از شرکت در مراسم توزیع مدال ها بنا به درخواست تیم کنترل دوپینگ المپیک، تست دوپینگ داد. امروز همچنین از حسن رحیمی که صاحب مدال برنز شد، تست دوپینگ گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل در جریان است. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.

ایران در این دوره از بازی ها تا به حال صاحب ۷ مدال شده است. کیانوش رستمی و سهراب مرادی در اوزان ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری و حسن یزدانی در وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد صاحب مدال طلا شده اند و سعید عبدولی و قاسم رضایی در اوزان ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی و حسن رحیمی در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد به مدال برنز رسیده اند. علیزاده هم در ۵۷ -تکواندو آخرین برنز ایران را به دست آورده است.