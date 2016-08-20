خبرگزاری ایسنا نوشت: کره شمالی گوشت سگ را به عنوان یک غذای برتر به مردم خود معرفی می‌کند. رسانه‌های این کشور در تلاش هستند مردم را تشویق کنند، قبل از آنکه اقدام به سلاخی سگ کنند، حیوان را آزار دهند تا طعم بهتری را از خوردن آن بچشند!



روزنامه "کوریا تایمز" کره جنوبی گزارش داد که یک گوینده برنامه رادیویی کره شمالی موسوم به "تانگیل ویس" خورشت سگ را "بهترین دارو " معرفی کرده است.



این گوینده رادیویی اعلام کرد: یک اصطلاح کهن وجود دارد مبنی بر اینکه یک قطعه از گوشت دانگوی میتواند داروی خوبی باشد. دانگوی نامی محلی در کره‌شمالی برای سگ است که به "گوشت شیرین" ترجمه می‌شود.



شبکه یوتیوب کره‌شمالی نیز در ماه ژوئن مدعی شد که گوشت دانگوی نسبت به گوشت گاو، اردک، خوک و مرغ پروتئین بیشتری دارد و برای مشکلات معده و عفونت‌ها مفید است.



روزنامه "کوریا تایمز" در ماه ژوییه گزارش داد که چندین مسابقه آشپزی در پیونگ یانگ برگزار شده که در آن از خورشت و دیگر دستورهای غذایی حاوی گوشت سگ استفاده شده است.