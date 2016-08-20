  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

قهرمان نامدار کشتی روسیه:

جدال یزدانی و گدویف مثل فیلم‌های دوران جنگ بود!

جدال یزدانی و گدویف مثل فیلم‌های دوران جنگ بود!

قهرمان نامدار روس و دارنده چهار مدال طلای المپیک، گفت: «گدویف» مقابل حسن یزدانی به عنوان یکی از بهترین مبارزان جهان شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بوایسار سایتی‌اف» آزادکار افسانه‌ای روس‌ها بعد از شکست هموطن خود در رقابتهای المپیک ریو مقابل کشتی گیر ایرانی، افزود: گدویف نشان داد شجاعت بالایی دارد، اما آسیب دیدگی جدی اجازه نداد مقابل حسن یزدانی یکی از بهترین مبارزان جهان به پیروزی برسد.

وی خاطر نشان کرد: مبارزه پایانی مانند فیلم‌های قهرمانان دوران جنگ بود و گدویف یک قهرمان واقعی است.

همچنین رئیس کمیته ملی المپیک روسیه نیز در این زمینه گفت: گدویف با آسیب دیدگی جدی مواجه بود و این باعث تاسف است که در ثانیه های پایانی نتیجه را واگذار کرد، ولی با توجه این مصدومیت خوب مبارزه کرد.

کد مطلب 3746254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها