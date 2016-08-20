به گزارش خبرگزاری مهر، «بوایسار سایتی‌اف» آزادکار افسانه‌ای روس‌ها بعد از شکست هموطن خود در رقابتهای المپیک ریو مقابل کشتی گیر ایرانی، افزود: گدویف نشان داد شجاعت بالایی دارد، اما آسیب دیدگی جدی اجازه نداد مقابل حسن یزدانی یکی از بهترین مبارزان جهان به پیروزی برسد.

وی خاطر نشان کرد: مبارزه پایانی مانند فیلم‌های قهرمانان دوران جنگ بود و گدویف یک قهرمان واقعی است.

همچنین رئیس کمیته ملی المپیک روسیه نیز در این زمینه گفت: گدویف با آسیب دیدگی جدی مواجه بود و این باعث تاسف است که در ثانیه های پایانی نتیجه را واگذار کرد، ولی با توجه این مصدومیت خوب مبارزه کرد.