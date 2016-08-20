اطلاعی از موضوع انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرموان اخبار مطرح شده در مورد انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور، اظهار داشت: من اصلا از این مساله که سرور تلگرام به داخل ایران منتقل می شود، مطلع نیستم و قاعدتا من به عنوان مقام مسئول باید اطلاع داشته باشم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ممکن است دیتاسنتر بزرگی در کشور ایجاد شده باشد که زمینه انتقال سرور تلگرام به داخل توسط آن فراهم شود اما بنده از این مساله اطلاع ندارم.

ظرفیت پهنای باند کشور تا پایان سال به ۱۰هزار گیگابایت می رسد

وی در پاسخ به سوالی پیرامون شبکه ملی اطلاعات کشور و زیرساخت های ارتباطی گفت: زیرساخت های ارتباطی کشور و پهنای باند در حال گسترش و افزایش است و پیش بینی می شود تا پایان سال این ظرفیت به ۱۰هزار گیگابایت افزایش یابد و اقدام بعدی این بود که کل کشور را به چهار منطقه تقسیم کردیم و مراکز تبادل ترافیک را در تهران، تبریز، مشهد و شیراز قرار دادیم.

واعظی بیان داشت: در اقدامی دیگر پهنای باند داخل کشور را از خارج جدا کردیم و از سوی دیگر تعرفه اینترنت را کاهش داده ایم تا ظرفیت بهره گیری بیشتر از شبکه ملی اطلاعات افزایش یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این شبکه ملی اطلاعات زمینه دسترسی سهل و آسان به محتوا، کم هزینه و با سرعت بالا فراهم می کند.

لزوم برقراری فیلترینگ هوشمند و دسترسی به محتوای سالم

وی افزود: اعتقاد داریم مردم باید دسترسی به محتوا و اطلاعات داشته باشند و از ظرفیت فضای مجازی بهره بگیرند اما این دسترسی باید به محتواهای سالم باشد.

واعظی گفت: در راستای همین مساله بحث فیلترینگ هوشمند را در دستور کار قرار دادیم تا تمامی محتوای سایت ها فیلتر نشود و محتواهای مفید همچنان در دسترس باقی بمانند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در رابطه با سوال دیگری مبنی بر اینکه بخشی از درآمدهای حوزه مخابراتی استان ها به مرکز اختصاص داده می شود گفت: میزان سرمایه گذاری ای که در راستای گسترش زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی در استان ها انجام می شود بسیار بالاتر از رقمی است که این استان ها به مرکز اختصاص می دهند و اگر در این مساله پای حساب و کتاب به میان بیاید قطعا به ضرر استان ها است.

واعظی همچنین با اشاره به سفر خود به استان مرکزی، بیان داشت: تلاش داریم مسائلی را که در استان مرکزی وجود دارد و امروز ارائه می شود جمع بندی شده تا سفر آتی رئیس جمهور به این استان با اطلاع از مسائل و مشکلات استان باشد.

اینترنت تا پایان سال به ۵۰۰ روستای استان مرکزی می رسد

وی خاطرنشان ساخت: بناداریم روستاهای استان مرکزی را به شبکه اینترنت مجهز کنیم و پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از ۵۰۰ روستای استان به زیرساخت های اینترنت تجهیز شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این اقدامات در راستای احیای روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهر انجام می گیرد و به این ترتیب بسیاری از خدمات برای روستاییان از طریق اینترنت قابل انجام می شود.

واعظی اظهار داشت: هم اکنون در بسیاری از روستاهایی که در کشور از اینترنت برخوردار هستند، زمینه مناسبی برای تبلیغ و جذب گردشگر به روستا یا معرفی فرهنگ، آداب، صنایع دستی و هنری آن خطه فراهم شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده مقرر است اینترنت پرسرعت شهر اراک در سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان مرکزی افتتاح شود.