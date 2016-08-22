خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: سی و یکمین دوره بازیهای المپیک در ریودوژانیرو برزیل با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۹ کشور ۱۵ تا ۳۱ مردادماه و در رشته های مختلف زنان و مردان تیمی انفرادی برگزار شد.

در این دوره از بازی ها در مجموع ۹۷۵ مدال برای ۴۳ رشته ورزشی توزیع شد که در برخی از رشته‌ها چون تکواندو شاهد توزیع مدال برنز مشترک بودیم و در برخی رشته‌ها مانند شنا در یک ماده دو نفر با رکورد مشابه مدال طلا و در ماده دیگری سه نفر مدال نقره گرفتند. در این بین سهم مدال طلا ۳۰۷، سهم نقره ۳۰۷ و سهم نشان برنز ۳۶۱ نشان توزیع شده بود.

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آمریکا برای دومین دوره پیاپی در بازیهای المپیک تابستانی در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. این کشور با ۱۲۱ مدال شامل ۴۶ طلا، ۳۷ نقره و ۳۸ برنز اول شد.

بریتانیا از رتبه سوم دوره قبل خود که میزبان بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن بود با یک پله صعود به رده دوم به کار خود در المپیک ۲۰۱۶ پایان داد. این کشور با ۶۷ مدال شامل ۲۷ طلا، ۲۳ نقره و ۱۷ برنز در رده دوم قرار گرفت.نکته جالب در کسب رده دوم توسط کشور بریتانیا کسب تنها یک نشان تیمی در درساژ اسب سواری برای این کشور بود و ۶۶ مدال ورزشکاران این کشور در بخش انفرادی بدست آمد.

چینی‌ها در روزهای اول المپیک مرتبا با آمریکا در رده اول و دوم قرار داشتند در نیمه راه المپیک با کشور بریتانیا برای کسب مقام دوم در جدال بودند اما در نهایت موفق به این هدف نشدند. چین در سال ۲۰۰۸ در رده بندی مدالی المپیک اول شد. در سال ۲۰۱۲ دوم و در سال ۲۰۱۶ سوم شد. این کشور با ۷۰ مدال شامل ۲۶ طلا، ۱۸ نقره و ۲۶ برنز با یک پله سقوط نسبت به دوره قبل در رده سوم جدول توزیع مدالها قرار گرفت.

کشورهای روسیه ، آلمان، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا و استرالیا به ترتیب چهارم تا دهم شدند.

ایران با ۸ مدال خود شامل سه طلا، یک نقره و ۴ برنز در رده بیست و پنجم قرار گرفت . ایران در دوره قبل بازیها با ۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز در رده هفدهم قرار گرفته بود.

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برزیل میزبان در آخرین روز مسابقات در رشته والیبال مردان موفق به کسب طلا شد تا با ۱۹ مدال شامل ۷ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز در رده پانزدهم بایستد.

در مدالهای با ارزش تیمی، مدال طلای فوتبال مردان به برزیل رسید. اسپانیا برای اولین بار در بسکتبال مردان مدال برنز گرفت و در زنان مدال نقره دریافت کرد. تیم هندبال زنان نروژ مدافع عنوان قهرمانی در عین ناباوری سوم شد و تیم زنان کره جنوبی که همیشه در بین چهار تیم اول حاضر بود، به جمع هشت تیم راه نیافت و دهم شد!

مدال طلای هندبال در بخش مردان برای اولین بار به دانمارک رسید تا طلسم سه دوره پیاپی عنوان قهرمانی تیم فرانسه در این رشته شکسته شود. فرانسه در این رقابتها دوم شد. هر دو مدال طلای بسکتبال زنان و مردان المپیک به آمریکا رسید. دو مدال طلا و نقره والیبال ساحلی مردان وزنان به برزیل رسید. مدال طلای والیبال نیز در بخش مردان به برزیل میزبان رسید.

در این رقابتها کشورهایی چون استریا، دومنیکن، استونی، موراکو، نیجر، پرتغال، ترینیده توباگو و امارات صاحب یک نشان برنز شدند.

از بین کشورهای دارنده مدال برنز کشور فنلاند با ۵۶ ورزشکار تنها یک مدال برنز از ریو صید کرد. در حالی که این کشور در دوره قبل صاحب سه مدال شده بود.

پرتغال با ۹۲ ورزشکار یک مدال برنز از رقابتها بدست آورد. این کشور در دوره قبل نیز یک مدال نقره گرفته بود. استونی هم با ۴۵ نفر تنها یک نشان از المپیک سهم گرفت. اماراتی ها که در دوره قبل مدالی در المپیک نداشتند یک مدال در جودو کسب کردند. کشور کوزوو نیز در این رقابتها اولین مدال خود در تاریخ المپیک را در رشته جودو و توسط یک ورزشکار زن بدست آورد. کشور تحت نام کمیته بین المللی المپیک دو مدال در رشته تیراندازی بدست آورد.

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از نکات جالب در این مسابقات می توان به کسب هر سه مدال طلا، نقره و برنز دوی ۱۰۰ متر مانع زنان توسط کشور آمریکا اشاره کرد. در رشته شنا هم در یکی از مواد مسابقات دو مدال نقره و در دیگری سه نقره به دلیل مشابهت رکوردها توزیع شد.

در مجموع ۸۷ کشور صاحب مدال در این بازیها شدند و با احتساب تعداد کشورها نزدیک به ۱۲۰ کشور بدون کسب مدال به کشورهای خود باز گشتند. از جمله این کشورها می توان به اتریش اشاره کرد. اتریش در رقابتهای المپیک زمستانی یکی از نامداران است اما در دو دوره اخیر المپیک تابستانی با وجود سرمایه گذاری میلیاردی باز هم موفق به کسب مدال نشده است. همین طور کشوری چون کامرون با ۲۰ میلیون نفر جمعیت نتوانست مدالی از ریو شکار کند.

با مقایسه تعداد مدالها سهم ۱۰ کشور اول جمع بیشتر از ۵۰ درصد مدالهای کل مسابقات است و ۵۰ درصد دیگر از آن ۷۷ کشور دیگر شده است.

از نظر سهم ورزشکار، آمریکا با ۵۵۵ ورزشکار بیشترین شرکت کننده در این رقابتها داشت. بعد این کشور آلمان ۴۲۵، چین ۴۱۳، استرالیا ۴۱۰، بریتانیا ۳۶۶ قرار دارند. کشوری چون Tuvalu تنها یک ورزشکار در دوومیدانی داشت.