محل استقرار سامانه S-۳۰۰ به آمریکایی ها ربطی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تشریح تازه ترین دستاوردهای کشور در حوزه دفاعی و آخرین تحولات نظم جدید منطقه ای پرداخت.

سردار سرتیپ «حسین دهقان» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ابتدای این برنامه درباره آخرین وضعیت تولید موتور اوج اظهار داشت: برای هواپیماهای جنگنده که سرعت زیاد لازم است باید به سمت موتورهای توربوجت برویم و این موتور را در دستور کار قرار دهیم.

وی اضافه کرد: با تمرکزی که روی این بحث شد و با بهرمند شدن از همه ظرفیت های پژوهشی، دانشی و صنعتی در صنایع دفاعی کشور ساخت این موتور را در دستور کار قرار دادیم که امروز از آن رونمایی شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: تمامی آزمایش ها روی این موتور انجام شده و به نتیجه رسیده است و قادر هستیم که آن را روی پرنده ها مورد استفاده قرار دهیم؛ ضمن اینکه این موتور روی هواپیماهای هدایت پذیر یا پهبادها، هواپیماهای جت آموزشی و هواپیماهای پشتیبانی نزدیک رزمی قابل استفاده است.

در نظر داریم در یک برنامه حداکثر سه ساله بتوانیم به موتور جت سنگین دست پیدا کنیم

سردار دهقان با بیان اینکه ساخت این موتور مدخلی برای ورود به مراحل بعدی است گفت: در نظر داریم در یک برنامه حداکثر سه ساله بتوانیم به موتور جت سنگین هم دست پیدا کنیم که مقدمات این کار فراهم شده و کنسرسیومی بین ما، مپنا و شرکت OTC شکل گرفته و سازمان کار نیز طراحی شده است.

وی درباره آخرین وضعیت طراحی و ساخت جنگنده قاهر نیز بیان داشت: ایده ای وجود داشت که بتوان هواپیماهای سبک و ارزانی برای ماموریت های رزمی در پشتیبانی نزدیک تولید کرد که به صورت انبوه قابل تولید و به کارگیری باشد که این ایده در تولید قاهر ۳۱۳ تجلی پیدا کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: نمونه هایی از این جنگنده در مقیاس های یک دوم و یک چهارم ساخته شده و پرواز هم کرده و امروز نیز مقیاس یک یکم آن نهایی شده و موتور به روی آن نصب می شود تا پرواز را شروع کند.

وی اعلام کرد: امسال قادر خواهیم بود این جنگنده آماده پرواز شود و بحث انبوه تولید آن نیز بسته به سفارشی است که در این رابطه وجود داشته باشد.

سردار دهقان در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص سامانه پدافند باور ۳۷۳ نیز گفت: زمانی که بحث خرید اس ۳۰۰ را در دستور کار داشتیم و روس ها آن قرارداد را لغو کردند نمی توانستیم بخشی از دفاع هوایی خود را خالی بگذاریم لذا می بایست سیستمی را طراحی می کردیم تا بتواند این ماموریت را انجام دهد که باور ۳۷۳ در پاسخ به این نیاز طراحی شد تا بتوانیم سیستمی را داشته باشیم که قادر باشد اهدافی که در آسمان در ارتفاع ۲۷ کیلومتری پرواز می کند را مورد هدف قرار دهد.

وی تصریح کرد: تست های بخش های مختلف این سیستم و تست های میدانی آن انجام شده و در منطقه پرتاب نیز برده شده است و اولین سیستم آن را امسال تست عملیاتی کامل خواهیم کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کرد: با درخواست رئیس جمهور اولین تست این سامانه را روی موشک بالستیک انجام خواهیم داد که این کار تا پایان سال صورت می پذیرد و پس از آن این سامانه در خط تولید قرار خواهد گرفت.

وزیر دفاع در این برنامه با اشاره به سامانه اس ۳۰۰ گفت: در بحث ارتفاع بلند نیازی به سیستم دیگری نداریم لذا وقتی سامانه باور را عملیاتی کنیم از سامانه های دیگر بی نیاز می شویم.

وی با اشاره به اینکه، نیازی به خرید سامانه دیگری مشابه اس۳۰۰ نداریم و به دنبال خرید نیستیم افزود: این سیستم جایی مستقر می شود که به آن نیاز داشته باشیم، لذا رایزنی برای خرید جنگنده سوخو از روسیه در دستور کار وزارت دفاع قرار دارد.

وی با بیان اینکه، باید بر روی سامانه های با برد کوتاه کار بیشتری شود ادامه داد: با عملیاتی شدن سامانه باور ۳۷۳ از خرید دیگر سامانه های با برد بلند بی نیاز خواهیم شد بنابراین، باید سیستم های موجود را تقویت کنیم.

مکان استقرار سامانه پدافند هوایی S-۳۰۰ ارتباطی به آمریکایی ها ندارد

وزیر دفاع با اشاره به ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر استقرار سامانه S۳۰۰ در شرق تهران گفت: اولا مکان استقرار این سامانه پدافند هوایی ارتباطی به آمریکایی ها ندارد و این سامانه درجایی مستقر خواهد شد که به آن نیاز باشد که تصمیم آن با فرماندهان امنیت هوایی خواهد بود. حسین دهقان در برنامه گفتگو ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: آمریکایی ها یکسری مزدور بیکاری به نام منافق دارند، که اسم آنها را باید روسپی های سیاسی مزدور بگذاریم که اینها یکسری اخبار را منتشر می کنند تا از آنها پول بگیرند.

وزیر دفاع با اشاره به برنامه های وزارت دفاع درباره سامانه های برد کوتاه نیز افزود: ما به کار بیشتری در حوزه سامانه برد کوتاه نیاز داریم هم در زمینه کمیت و هم کیفیت . سردار دهقان تصریح کرد: ما موشک های دوش پرتابی داریم که می تواند ماموریتهای برد کوتاه را انجام دهد البته باید در زمینه سیستم های هدایتی آنها و افزایش برد اقداماتی صورت گیرد.

وی درباره خرید جنگنده سوخو ۳۰ و اعمال فشار آمریکایی ها برای منصرف کردن روس ها افزود:اولا آمریکایی ها به داشتن توان نظامی ما علاقمند نیستند و اگر بخواهیم حرف های آنها را بپذیریم باید در منزل استراحت کنیم.

وزیر دفاع تصریح کرد: برای تقویت نیروهای هوایی نیازمند جنگنده هایی هستیم زیرا جنگنده های ما عمر طولانی دارند البته بر روی جنگنده های موجود چند اقدام جدی از جمله نو کردن همه ساختار هواپیما ،داخلی کردن سیستم های جنگ افزار صورت گرفته و در حقیقت ناوگان جدیدی در اختیار داریم.

سردار دهقان افزود: در زمینه موتور هواپیما نیز، کاملا موتور ها اورهال می شود. هواپیما سوخو ۳۰ را هواپیمای جنگی مناسبی می دانیم و فقط روس ها از آن استفاده می کنند، موضوع خرید این هواپیما ها مطرح شده و پاسخ منفی نشنیدیم.

وزیر دفاع گفت: در حال مذاکره هستیم ، برای اینکه ببینیم چگونه می توانیم با توجه به محدودیت هایی که برای طرف روس نیز می تواند مطرح باشد این کار را انجام دهیم.

وی افزود: امیدواریم تا ارائه خبرهای خوب در این زمینه زمان زیادی طول نکشد. سردار دهقان قطعنامه های تحریمی را نیز معذوراتی دانست که وجود دارد . وزیر دفاع درباره خرید میگ ۳۱ یا ۳۵ نیز گفت: به چنین جنگنده هایی نیازی نداریم و عمدتا به دنبال هواپیمای جنگی با قابلیت های سوخو ۳۰ هستیم . سردار دهقان درباره طراحی و ساخت زیر دریایی های مورد نیاز نیروی دریایی نیز افزود: ساخت نمونه اولیه زیر دریایی فاتح انجام شد اما در دوره جدید در وزارت دفاع تصمیم گرفتیم هنگامی که موضوع ساخت به اتمام رسید و قابل بکارگیری ودر یگان مربوط شد آن را اعلام کنیم.

وی گفت: بعنوان نمونه در موضوع ناوشکن دماوند سال ها گفته می شود که آماده است و به آب انداخته شده اما بنده جلوی آن را گرفتم و گفتم زمانی چنین ادعایی خواهیم کرد که بتوانیم زیر دریایی را تحویل ارتش بدهیم و البته بعد از مدتی به شکل رسمی الحاق صورت گرفت و همان زمان عملیاتی شد.

وزیر دفاع افزود: زیر دریایی سامانه پیشرفته ای است که چند صد متر وارد عمق می شود ۲۰ خدمه دارد باید زیر آب ماندگاری داشته باشد بر این اساس نمی شود در این زمینه ریسک کرد. سردار دهقان گفت: با توجه به این حالات قرار شد حالت های مختلف بررسی شود بازنگری در زمینه مواد به کار گرفته شده در ساختار زیر دریایی صورت گرفت تا از تحمل فشار اطمینان حاصل شود.

وی افزود: قرار بود ۳ خرداد الحاق صورت گیرد ولی بنده احساس کردم دوستان در نیروی دریایی ارتش ابهاماتی دارند و بایستی این تردیدات و ابهامات به صفر برسد، هم اکنون در حال طی کردن راه حل نهایی هستیم و آخرین وضعیت در این زیر دریایی آن است که یک گشت و غوص در عمق داشته ایم . وزیر دفاع درباره خرید زیر دریایی نیز گفت: در کلاس زیر دریایی فاتح خرید نخواهیم داشت در کلاس های دیگر نیز اگر نتوانیم تولید کنیم حتما خرید خواهیم داشت.

روس ها با اعلام خبر حضور جنگنده هایشان در همدان بی معرفتی کردند

سردار دهقان در ادامه با اشاره به حضور هواپیماهای روسی به پایگاه نوژه همدان، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس به خاطر بیانیه حمایت از صنایع دفاعی افزود: اساس ورود روس ها به بحران سوریه به درخواست دولت سوریه انجام شده است، سوری ها در زمینه عملیات هوایی کاستی هایی داشتند که مقرر شده بود که روس ها بخشی از ناوگان هوایی شان را به سوریه منتقل کنند اما پس از آتش بس محدودی که اعلام شد در سوریه آمریکا ، عربستان و قطر تروریست ها را با سلاح های پیشرفته از جمله تانک ،توپخانه و حتی نفربر زرهی، تقویت کردند.

وی گفت: بر اساس تحرکات جدید تروریست ها و لزوم مقابله قوی تر روس ها با آنها ناوگان هوایی این کشور نیاز داشتند سوختگیری را در منطقه ای نزدیک تر انجام دهند بر این اساس از پایگاه نوژه همدان استفاده می کنند. وزیر دفاع در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می شود ایران پایگاه نظامی در اختیار آنها قرار داده است افزود: در هیچ شرایطی نه امکان استقرار داده می شود و نه هیچ پایگاهی در اختیار روس ها قرار می گیرد و نه اینکه آنها امده اند تا بمانند.

سردار دهقان گفت: روس ها برای یک مقطع زمانی خیلی کوتاه ،مشخص، متناسب با عملیات در سوریه از این پایگاه استفاده می کنند و یا در دریای مدیترانه از ناوهایشان موشک هایی را به سمت مواضع تروریست ها پرتاب می کنند. وی درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا ابتدا ما حضور انها را در پایگاه نوژه همدان اعلام نکردیم افزود: اولا روس ها علاقه مندند که نشان دهند ابر قدرت هستند و می توانند در روند های امنیتی اثر گذار باشند از طرفی مایلند خود را در صحنه عملیات در سوریه عامل اثر گذار نشان دهند تا قادر باشند با آمریکایی ها مذاکره کرده و سهم خودشان را در آینده سیاسی سوریه تضمین کنند و البته در این زمینه نوعی خودنمایی و بی معرفتی وجود داشته است.

سردار دهقان با اشاره به ادعای آمریکایی ها در این زمینه مبنی بر نقض قطعنامه ها گفت:این اقدام ربطی به قطعنامه ها از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد آنها تحلیل خودشان را دارند و ما قرار نیست به تحلیل آنها عمل کنیم بلکه باید ضد آن اقدام شود. وزیر دفاع در ادامه در باره آینده سوریه نیز افزود: به میزانی که دولت و ملت سوریه در مواضع سیاسی خود استقامت و پایمردی داشته باشند می توانند پیروز شوند فضای میدانی سوریه اینگونه است ملت دولتشان را قبول دارند و ملت در حمایت از دولت در صحنه هستند بر این اساس ملت همه مشکلات را تحمل می کند.

سردار دهقان ادامه داد: از طرفی ارتش سوریه نیز خود را بازسازی کرده به گونه ای که موضع تهاجمی دارد و در عین حال همه اقدامات عربستان، امریکا ، قطر و ترکیه با شکست مواجه شده است. وی گفت: در یک دوره زمانی که تروریست ها به لحاظ روحی تضعیف شده بودند آمریکایی ها بحث آتش بس را مطرح کردند البته ما بابحث آتش بس موافق بودیم به این معنا که جریان های تروریستی از دیگر گروه ها جدا شود و مذاکرت سوری سوری شکل گرفته و همگان علیه جریان های تروریستی اقدام کنند و از طرفی امکان رساندن کمک به مردم محاصره شده فراهم شود و دولت حاکمیت خود را بسط دهد.