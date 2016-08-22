همایش سرآمدان مقیم و غیر مقیم خراسان جنوبی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید رضا احمدی زاده صبح دوشنبه در همایش سرآمدان مقیم و غیر مقیم خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از اهداف برگزاری این همایش تکریم و تقدیر از سرآمدانی است که دل در گروه توسعه منطقه و استان خود دارند.

وی انتقال علم و فناوری به خراسان جنوبی، تبادل و انتقال تجربیات، ترغیب و تشویق سرمایه گذاران استانی خارج از کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی، دریافت ایده ها و طرح های عملیاتی برای توسعه استان را از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

احمدی زاده با بیان اینکه شروع حرکت مهم بود اما باید از توان سرآمدان استان در طول سال استفاده کرد، افزود: در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیلاتی برای سرامدان مقیم خارج از کشور گذاشته شده که نیاز است در جریان این حمایت ها قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۶۰ نفر از نخبگان کشور که در دانشگاه های خارج از کشور تدریس می کردند، به کشور بازگشتند، عنوان کرد: همچنین ۴۰ هزار نفر در شرکت های دانش بنیان مشغول به کار هستند.

احمدی زاده با اشاره به اینکه این همایش سبب شد که برای نخستین بار ۸۰ نفر از سرامدان استان مقیم کشور شناسایی و بانک اطلاعاتی از آن ها ایجاد شود، گفت: در این همایش ۱۵ نفر از سرآمدان استان مقیم در کشورهای کاندا، انگلستان، آمریکا، آلمان و مالزی ثبت نام کردند.

احمدی زاده اظهار کرد: همچنین تعداد ۳۰ نفر برای ارتباط این افراد با داخل و خارج از سرآمدان مقیم سایر استان های کشور ثبت نام کردند.

وی با اشاره به تشکیل سه کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری، صنعت، مکانیک، شیمی، مخابرات و الکترونیک و بین رشته ای از شاخه پزشکی در این همایش، گفت: در این کارگروه ها مهمترین نیاز ما انتقال علم و فناوری از طریق علم و تجربه خود اعضا است.