به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور و اعضای دولت تدبیر و امید، درنخستین روز هفته دولت با حضور در مرقد بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، با آرمان های امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

حجت الاسلام حسن روحانی و اعضای هیات دولت صبح سه شنبه در این مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، بار دیگر با آرمانهای امام خمینی(ره) تجدید بیعت کردند.

روحانی و اعضای دولت همچنین با حضور برسر مزار شهیدان رجایی، باهنر و بهشتی و شهدای دولت و گلزار شهدای دفاع مقدس به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کردند.

در این مراسم حجت الاسلام سید حسن خمینی یادگار امام راحل و تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره)، رییس جمهور و اعضای هیات دولت را همراهی می کرد.

همچنین روحانی در جریان این مراسم به ابراز احساسات مردمی که در محل حضور داشتند پاسخ داده و دقایقی با ایشان به گفتگو پرداخت.