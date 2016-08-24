به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر سه شنبه و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین با قدردانی از خدمات و زحمات همه دولتها و دولتمردان پس از انقلاب اسلامی افزود: دولت تدبیر و امید در سه سال فعالیت خود دستاوردهای بزرگی داشته است و البته باور دارد که پاسخگویی به همه مطالبات و نیازهای به حق مردم عزیز مستلزم عزم ملی، یکپارچگی و پیگیری اجرای برنامه های بلند مدت است.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه های سیاست خارجی، اقتصاد، محیط زیست، کشاورزی و امور اجتماعی تاکید کرد: ثبات و ساماندهی اقتصادی کشور و کنترل تورم و رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد در سه ماهه اول سال جاری در حالی محقق شده که کشورهای تولید و صادرکننده نفت با بحران های شدید اقتصادی روبرو شدند.

روحانی سیاستهای اقتصاد مقامتی را اساس حرکت دولت دانست و با اشاره به افتتاح پروژه های فراوان همزمان با هفته دولت در سراسر کشور افزود: امسال شاهد شتاب یافتن حرکت در مسیر رونق اقتصادی و رفع مشکلات مردم خواهیم بود که به کاهش آسیب های فرهنگی نیز کمک خواهد کرد.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین شادابی فضای سیاسی و رسانه ای کشور را لازمه تحرک و پیشرفت خواند و تاکید کرد : همه باید به گونه ای عمل کنیم که با رعایت آداب، اخلاق و اصول اسلام و انقلاب، در مسیر آرمانهای امام (ره)، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و شهدای والامقام قدم برداریم.

در این جلسه بنا به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد مناسبت های جدیدی از سال آینده در تقویم سالیانه گنجانده شود که بر این اساس مقرر شد؛ هفتم فروردین بنام روز هنرهای نمایشی (تئاتر ، سینما و تعزیه)، هفتم اردیبهشت روز ایمنی و حمل و نقل، ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی ، ۳۱ اردیبهشت روز اهدای عضو، اهدای زندگی، ۲۳ تیر روز گفت و گو و تعامل سازنده با جهان ، ۱۵ مهر روز روستا و عشایر و ۲۱ اسفند بنام روز بزرگداشت نظامی گنجوی نامگذاری شده و از سال آینده در متن تقویم گنجانده شود.

همچنین بر اساس تصویب شورای انقلاب فرهنگی مقرر شد در ضمیمه تقویم نیز ، پنجم آذر بنام روز قیام مردم گرگان (۱۳۵۷) و ۱۷ دی بنام روز بزرگداشت خواجوی کرمانی نامگذاری شود.