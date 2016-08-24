به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی عصر امروز در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به اینکه قاچاق کالا یکی از موانع رونق اقتصادی و خروج واحدهای صنعتی از رکود است، اظهار داشت: علاوه بر این ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد نیز تشکیل شده و اقدامات خوبی در این ستاد صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: تاکنون ۹۰۹ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده اند و بانک‌ها نیز ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت کرده اند.

میرمحمدی با اشاره به اینکه اغلب واحدهای صنعتی و تولیدی استان یزد مشکل فروش و کمبود نقدینگی دارند، تاکید کرد: صنعتگران و کارآفرینان یزد تلاش می کنند تحت هیچ شرایطی کار خود را به تعطیلی نکشانند و به هر شکل شده، چراغ واحدها را روشن نگاه دارند.

استاندار یزد ادامه داد: خوشبختانه شاهد رونق در واحدهای صنعتی استان یزد هستیم و با تلاش مدیران و همراهی صاحبان صنایع به نظر می رسد نگرانی های موجود در زمینه مشکلات صنایع به تدریج در حال رفع است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های هفته دولت در یزد بیان کرد: در طول این هفته ۳۳۶ طرح عمرانی مورد بهره برداری قرار می گیرد و تعدادی طرح عمرانی نیز کلنگ زنی می شود.

به گزارش مهر، ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد امروز با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برگزار شد.