حمایت مدیریت شهری از تاسیس پلیس کودک و نوجوان

محمدمهدی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات دیدار فرزندان شهدا با سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت: در این دیدار دوستانه از منظر مشکلات شهری مواردی را با سردار اشتری مطرح کردیم. یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، کودکان و نوجوانان هستند و تخلفات و جرایمی مربوط به نوجوانان و کودکان در جامعه در حال افزایش است، به گونه‌ای که آمار اعتیاد به دبستان‌ها رسیده و می‌بینیم مصرف شیشه در نوجوانان افزایش یافته و آمار خودکشی نیز در نوجوانان بالا رفته، پس در حال فراگیر شدن است.

وی ادامه داد: به دلیل بی‌توجهی خانواده‌ها که ریشه در معیشت آنها دارد و اکثر والدین مانند قدیم نمی‌توانند برای فرزندانشان وقت بگذارند، زیرا هر دو مجبور به کار کردن هستند، آسیب‌ها در میان کودکان و نوجوانان افزایش یافته است.

تندگویان افزود: افزایش کودک‌آزاری و انواع آسیب‌ها در میان این قشر، لزوم توجه ویژه را به آنها یادآوری می‌کند. از آن سو می‌بینیم برخورد قضایی با کودک‌آزاری بسیار کم است و احکام شدیدی در این خصوص صادر نمی‌شود. بنابراین در این دیدار از سردار اشتری درخواست کردیم، پلیس کودک و نوجوان ایجاد شود.

تندگویان با بیان اینکه نیروی انتظامی نیز در حال عملیاتی کردن این پیشنهاد بوده است، گفت: باید نگاه کودکان و نوجوانان را به پلیس اصلاح کنیم و کودکان پلیس را یاور و مدافع خود بدانند. موضوعی که در سایر کشورها وجود دارد و کودکان، پلیس را پناهگاه خود می‌دانند.

این عضو شورای شهر تهران همچنین به موضوع اصلاح برخورد با مراجعه‌کنندگان در کلانتری‌ها اشاره کرد و گفت: کلانتری‌ها ویترین نیروی انتظامی هستند و در مواردی می‌بینیم مراجعه‌کنندگان در بدو ورود به کلانتری، دچار اغتشاشات بصری و ... می‌شوند و آن آرامش لازمی که باید در این محیط به آنها داده شود، وجود ندارد. ما در این دیدار درخواست کردیم برخورد با مراجعه‌کنندگان و محیط کلانتری‌ها به گونه‌ای پیش‌بینی شود که دلهره و سردرگمی را از مردم دور کند.