روایت سید اکبر میرجعفری از قالب «چارپاره» کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر، کتابی تازه از سید اکبر میرجعفری را با عنوان «چارپاره» منتشر کرد. این کتاب که بر اساس پایاننامه میرجعفری در مقطع کارشناسی ارشد تدوین و تهیه شده، با موضوع قالب شعری چارپاره و شکلگیری آن پرداخته است.
میرجعفری درباره این قالب شعری در بخشی از این کتاب آورده است: چارپاره آخرین تلاش نوگرایانه در چارچوب قواعد شعر کلاسیک است. این قالب هم نوگرایان معاصر را سر ذوق میآورد و هم کسانی که با دلبستگیهای سنتی شعر میگویند. در همه دورهها نیز آهسته و پیوسته در کنار قالب های شعر به حضور خود ادامه داده است.
میرجعفری در این کتاب به موضوعاتی مانند شکلگیری قالب چارپاره و نخستین شاعرانی که در این قالب شعر سرودهاند، موضوعاتی مطرح در این قالب، نسبت قالب چارپاره در ارتباط با دیگر قالبهای سنتی و مشخص کردن تشابهات و تمایزات چارپاره با آنها، ظرفیتهای قالب چارپاره و بهکارگیری این قالب در شعرهای کودک و نوجوان توجه نشان داده و در مرود آنها تحلیل ارائه کرده است.
این کتاب را انتشارات سوره مهر به تازگی در ۲۳۲ صفحه و با قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر شده است.
از سید اکبر میرجعفری به تازگی دو کتاب نیز با عناوین «ریحانهایی که مادرم دوست داشت» و «ریختن نور روی شاخههای پایین» از سوی نشر شهرستان ادب منتشر شده است.
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