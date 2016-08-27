برنامه امسال ایران در نمایشگاه‌ کتاب فرانکفورت/ دستمان پر است

امیرمسعود شهرامنیا مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران و مدیر غرفه ملی ایران در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت، درباره کم و کیف برنامههایی که برای حضور در شصت و هشتمین دوره این نمایشگاه تدارک دیده شده است، به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته که ایران به دلیل دعوت مسئولان نمایشگاه کتاب فرانکفورت از سلمان رشدی مرتد، حاضر به شرکت در آن دوره نشد، در چینش جدید سالنهای نمایشگاه کتاب فرانکفورت، جای ایران را به سالن ۴ منتقل کرده بودند و امسال هم اصرار داشتند که غرفه ما در همین سالن که چندان سالن مناسبی نیست، باشد که خوشبختانه با تعاملات متعددی که صورت گرفت، مدیران نمایشگاه پذیرفتند که غرفه ایران به سالن ۵ برگردد.
به گفته وی، غرفه ایران در بخش بزرگسال نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت، به مساحت ۲۰۰ مترمربع و در مجاورت غرفه ترکیه و البته غرفههای تعدادی از کشورهای اروپای شرقی و غرفه کودک و نوجوان جمهوری اسلامی ایران نیز با مساحت ۳۶ مترمربع، کماکان در سالن ۳ این نمایشگاه واقع شده است.
قطعی شدن حضور مستقیم ۱۶ ناشر ایرانی در فرانکفورت
شهرامنیا افزود: امسال هم مطابق روالی که در این سالها در پیش گرفتهایم، موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران مسئولیت تعاملات با مسئولان مربوطه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و آمادهسازی غرفه را بر عهده گرفته و در مورد برنامههای غرفه هم، قرار شد با کمک گرفتن از خود ناشران و تشکلهای نشر، طراحیهای لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: در این راستا، فراخوانی اعلام شد و تا این لحظه حدود ۱۶ ناشر اظهار تمایل کردهاند که به صورت حضور مستقیم در غرفه ملی ایران، شرکت کنند که از این تعداد انشاءالله حدود ۶ یا ۷ ناشر در بخش کودک و مابقی در بخش بزرگسال، حضور خواهند یافت.
کدام تشکلهای نشر در اجرای برنامههای غرفه ملی مشارکت دارند؟
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ادامه داد: همچنین حدود ۶ تشکل از جمله شامل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، انجمن ناشران دفاع مقدس، انجمن فرهنگی زنان ناشر، انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، اعلام آمادگی کردهاند که در غرفه ملی ایران حضور پیدا کنند. با توجه به برنامههای متعددی که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ارائه کرده و اینکه چندین ناشر عضو این اتحادیه اعلام کردهاند که در نمایشگاه حضور خواهند داشت، طبیعتاً فضای مفصلتری به این تشکل اختصاص یافته است.
وی در مورد مدیریت غرفه کودک و نوجوان جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت هم اعلام کرد: ما از یکی از تشکلهای صنفی حوزه کودک و نوجوان کمک خواهیم گرفت که مدیریت این بخش از غرفه ملی ایران را بر عهده بگیرند. در این خصوص هم با انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان و هم با انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان صحبتهایی انجام دادهایم اما هنوز انتخاب یکی از این دو گزینه برای مدیریت این بخش از غرفه ملی ایران، نهایی و قطعی نشده و فکر میکنم تا چند روز آینده این مسئله هم مشخص شود.
همچنین به گفته مدیر غرفه ملی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان هم پذیرفته است که امسال غرفه جداگانهای نداشته باشد و در همان فضای ملی غرفه ایران، برنامههای جنبی خود را که برنامههای بسیار خوبی هم هست، به انجام برساند.
قطعی شدن حضور حسنزاده، ثمینی و رمضانی در فرانکفورت
شهرامنیا همچنین از تدارک برنامههای مختلف برای حضور موفق در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و همچنین حضور تعدادی از نویسندگان در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: ما از تعدادی از نویسندگان به صورت کامل حمایت خواهیم کرد تا در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور پیدا کنند. بالتبع یک نویسنده کودک و نوجوان و یک نویسنده بزرگسال، با پرداخت تمامی هزینهها، مهمان ما در غرفه ملی ایران خواهند بود که در حوزه کودک، آقای فرهاد حسنزاده که از طرف انجمن نویسندگان کودک و نوجوان معرفی شده است، مهمان ما در این نمایشگاه خواهد بود. در حوزه بزرگسال هم پیشتر آقای داوود غفارزادگان از طرف بنیاد شعر و ادبیات داستانی معرفی شده بود اما ممکن است به دلیل مشغلههای شخصی، نتواند به نمایشگاه بیاید که در این صورت بنیاد مذکور، نویسنده دیگری را معرفی خواهد کرد.
وی در عین حال گفت: ما باخبر هستیم که نویسندگان مختلفی از طریق ناشران کتابهایشان به نمایشگاه کتاب فرانکفورت خواهند آمد که از جمله آنها میتوان به خانم نغمه ثمینی، نمایشنامهنویس و سعید رمضانی، نویسنده اشاره کرد. ما از این عزیزان هم حمایتهایی خواهیم کرد و برنامههایی را هم برایشان در غرفه ملی ایران تدارک خواهیم دید. در مجموع ما با دست پُر به نمایشگاه امسال میرویم و تقریباً هر روز سه ساعت برنامه با موضوع نشستهایی که تدارک دیدهایم، داریم که شامل یکی، دو مورد رونمایی کتاب، برنامه «روز ایران» در یکی از روزهای شنبه یا جمعهه منتهی با خاتمه نمایشگاه در غرفه ملی، و چند برنامه در بخش کودک و نوجوان هستند.
برنامه ملاقات با رئیس نمایشگاه فرانکفورت
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در مورد انتخاب کتابهای ناشران برای عرضه در غرفه ملی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت هم گفت: این کار به صورت یکپارچه از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران انجام میشود که تا جایی که من اطلاع دارم، فرصت ارائه فهرست کتابها تا چند روز دیگر تمدید شده و با این وصف، بدیهی است تا این لحظه فهرستی در اختیار ما قرار نگرفته است.
غیبت آژانسهای ادبی ایران در نمایشگاه امسال فرانکفورت
شهرامنیا از برنامهریزی برای ملاقات هیئتی از ایران با رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت و پیگیری بحثهایی که پیشتر میان دو طرف مطرح شده بود، نشست و گفتگو با مدیران نمایشگاههای خارجی کتاب و نیز تشکلها و اتحادیههای حوزه چاپ و نشر آنها در این دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت خبر داد و در ادامه با اذعان به اینکه «متاسفانه امسال هیچ آژانس ادبی از ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور نخواهد داشت»، گفت: شرایط فعالیت آژانسهای ادبی در کشور ما، شرایط خوبی نیست و ما آژانس ادبی فعال به آن معنا نداریم و اگرچه ما در دوره قبلی حضورمان در این نمایشگاه از کمکهای آژانس ادبی غزال بهره گرفتیم، متاسفانه در این دوره از حضور آژانسهای ادبی محروم هستیم.
مدیر غرفه ملی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در خصوص احتمال حضور مقامات عالیه وزارت ارشاد در افتتاحیه شصت و هشتمین دوره این نمایشگاه هم، گفت: تا این لحظه در خصوص مقامات فرهنگی یا سیاسی در این نمایشگاه، اطلاعی به ما داده نشده اما از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احتمالاً آقای علی فریدونی مدیرکل دفتر مجامع و تشکلهای فرهنگی در نمایشگاه امسال حضور خواهد داشت. ضمن اینکه سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان در آلمان در مدت حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، در کنار ما خواهند بود.
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