سفر به دور دنیا با موتورهای الکتریکی/جهانگردی برای حفظ محیط زیست

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: تیم ۲۴ نفره دانشجویی دانشگاه آیندهوون هلند که با ساخت موتور الکتریکی با قابلیت طی مسافت‌های طولانی، قصد سفر به دور دنیا را دارند، با حضور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به بیان اهداف خود از سفر پرداختند.

مراسم استقبال از این هیئت دانشجویی ساعت ۶ عصر یکشنبه با حضور اصحاب رسانه و تعدادی از دانشجویان دانشگاه پردیس منابع طبیعی برگزار شد و بعد از آن دانشجویان برای نشست دوستانه به یکی سالن های اجتماعات دانشگاه راهنمایی شدند.

مهدی کاشانی نژاد، معاون فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شروع نشست گفت: دانشگاه آیندهوون هلند دانشگاهی مشابه دانشگاه صنعت شریف تهران است که از رنکینگ بالایی برخوردار است و دانشجویان این دانشگاه با طراحی موتور سیکلت الکتریکی و با گذر از کشورهای مختلف دنیا می خواهند فرهنگ استفاده از انرژی های پاک و محیط زیست پایدار را گسترش دهند.

در ادامه یورون بلکر، به نمایندگی از گروه دانشجویی به تشریح اهداف سفر خود پرداخت و گفت: ما ۲۴ نفر از دانشجویان دانشگاه ایندهون هلند هستیم که برای هر چه بهتر کردن دنیا و حذف آلاینده هایی همچون بنزین، گازوئیل و گاز همفکری کرده و گروهی به نام «storm» را برای ساخت موتور سیکلتی که تنها با نیروی برق کار کند راه اندازی کردیم که بالاخره موفق به ساخت این موتور سیکلت شدیم.

بلکر افزود: ما برای نشان دادن قابلیت های این موتور، در تاریخ ۱۴ آگوست سفری را به دور دنیا آغاز کردیم و نقشه سفر ما به گونه‌ای است که از اکثر شهرهای کهن دنیا که در مسیر جاده ابریشم هستند، طی ۸۰ روز عبور می کنیم؛ سفر خود را از هلند شروع کردیم و با گذر از اتریش، رومانی و ترکیه به ایران رسیده ایم که بعد از ایران نیز با گذر از ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، چین، آمریکای شمالی، ایالت های سیاتل، تگزاس و نیویورک به پاریس و هلند خواهیم رفت.

این دانشجوی هلندی با بیان اینکه تا کنون یک چهارم مسیر خود را طی کرده اند، به ویژگی های موتورسیکلت پرداخت و گفت: این وسیله، اولین موتور سیکلت الکتریکی است که با انرژی برق کار کرده و با صدای کم، سرعت بالا و با هفت ساعت شارژ حدود ۴۰۰ کیلومتر را طی می کند.

یورون بلکر ادامه داد: ساخت این موتور حدود دو سال و نیم طول کشید و در ابتدا که تصمیم گرفتیم این موتور را بسازیم هیچ ایده خاصی نداشتیم اما رفته رفته ایده ها شکل گرفت تا به نتیجه فعلی رسید.

بلکر با بیان اینکه ساخت این موتور با مشکلات زیادی همراه بود، گفت: سیستم الکترونیک این موتور سیکلت با مشکلات زیادی همراه بود چراکه هنوز فقط دو نمونه از آن ساخته شده و حتی هم اکنون که در حال حرکت هستیم هم بعضی مواقع با مشکلاتی رو به رو می شود.

این دانشجوی هلندی مردم ایران را مهمان نواز خواند و گفت: یکی از مشکلاتی که ما در سفر به شهرهای مختف ایران داریم این است در مسیر ما تابلوهایی وجود دارد که ما نمی توانستیم آنها را بخوانیم همچنین در بعضی مناطق وضعیت جاده ها مناسب نیست.

در پایان نشست دانشجویان هلندی اجزای مختلف موتور را به دانشجویان نشان دادند و توضیحات تکمیلی با نحوه کارکرد آن را ارائه دادند.

این دانشجویان روز دوشنبه گرگان را به سمت پارک ملی گلستان و شهر قوچان ترک می کنند و بعد آن راهی ترکمنستان می شوند.