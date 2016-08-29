ابراهیم بهادرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاکید رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی موضوعی است که رهبری، دولت و مجلس بر روی آن تاکید دارند و باید سرلوحه کار تمامی وزارتخانه‌ها قرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه اجرایی کردن مفاد اقتصاد مقاومتی در تمامی سازمان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: الان کشور درگیر رکود است و اگر حتی رکود را هم قبول نداشته باشیم به هر حال دچار کم رشدی در اقتصاد هستیم که این موضوع سایر عوامل مهم مانند اشتغال را دچار مشکل کرده است.

مشاور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعلام اینکه متاسفانه در بخش‌هایی از سازمان‌ها با فساد روبرو هستیم، گفت: سازمان‌های ما شفاف عمل نمی‌کنند و مقررات پیچیده‌ای بر آنها حاکم است ضمن آنکه نظارت‌ها کمرنگ بوده و همین منجر به سوء استفاده می‌شود.

بهادرانی با بیان اینکه اینها مشکلاتی است که رسیدن به اقتصاد مقاومتی را عقب می‌اندازد، اظهار داشت: باید راهکاری برای این مشکلات داشته باشیم تا برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی سریعتر پیش برویم.

وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست‌ها باید طوری باشد که اقتصاد مقاومتی را تبدیل به فرصت کند، گفت: اگر کشوری تهدیدها را تبدیل به فرصت کند می‌تواند از مشکلات عبور کرده و به حرکت بیفتد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه اگر راهکار مناسبی برای این تهدیدها نداشته باشیم، گرفتار مشکلات خواهیم ماند، افزود: ما از یک روند رو به رشد نسبتا سریع در ۱۲ سال گذشته به رشد کم اقتصادی رسیدیم البته این رشد کم هم یکسان و یکنواخت نیست و دربرخی بخش‌ها با نوسان رشد زیرمجموعه‌ها روبرو هستیم.

بهادرانی ادامه داد: الان بازار نفت رو به رشد است اما سایر زیربخش‌های این مجموعه همسو با آن رشد نمی‌کنند درحالیکه باید تمام بخش‌های اقتصادی با یکدیگر رشد کرده و جلو بروند.

وی با بیان اینکه معتقدم راهکار اجرایی برای حل این مشکلات، همانگونه که رهبر انقلاب به درستی اشاره کردند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: اینکه فضای کسب و کار را روان کنیم تا مردم در محیط شاداب و راحت به کار خود ادامه دهند یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد که لازمه اینکار آموزش پرسنل و تعریف اهداف است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه قوانین متضاد یکی دیگر از مشکلات ما در پیشبرد اقتصاد مقاومتی است، افزود: آیین‌نامه و بخشنامه‌ها باید در راستای رشد اقتصادی باشد ضمن آنکه نباید اجازه دهیم که مسایل سیاسی در اقتصاد تاثیر بگذارد.

بهادرانی با اعلام اینکه دولت باید خرابکاری های گذشته را اصلاح کند، گفت: نباید تصمیمات پوپولیستی یا مردم پسند که برای آینده کشور زیان آور است، گرفته شود و خدمات باید صادقانه در اختیار مردم قرار گیرد.

وی حضور دولت در اقتصاد را سم دانست و افزود: دولت باید تصدی گری‌ها را واگذار کند و به دنبال سیاست گذاری برود ضمن آنکه شرکت‌های خصولتی باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و تا زمانیکه تکلیف این شرکت ها مشخص نشود، اقتصاد مقاومتی در مسیر اصلی خود قرار نمی‌گیرد.