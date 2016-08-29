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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۳۳

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

ظرفیت نخبگان در کشور استفاده شود/خسارت زیاد سیل به گلستان

ظرفیت نخبگان در کشور استفاده شود/خسارت زیاد سیل به گلستان

گرگان - رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: باید از ظرفیت تمامی نخبگان برای توسعه کشور استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی نژاد شامگاه یکشنبه در نشست با مدیران، فعالان اقتصادی و برگزیدگان استان گلستان که با حضور وزیر کشور در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: باید از توان علمی اساتید و دانشگاهیان برای پیشرفت و توسعه استان بهره ببریم، اما در حال حاضر نگاه ما به این امر سخت افزاری است.

وی با اشاره به میزان بالای حوادث در کشور، یادآور شد: با اینکه راه‌ها و اتوبان‌های زیادی در کشور احداث شده اما هنوز آمار بالایی در تصادفات داریم.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: هر ساله در حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، خشکسالی و زلزله خسارت‌های سنگینی به زیرساخت های ما وارد می‌شود و این در حالی بوده که برخی از این حوادث قابل پیشگیری است و امکان کنترل آن وجود دارد.

نجفی نژاد خاطرنشان کرد: به دلیل نگاه بخشی و جزیره‌ای، میزان خسارت‌ها گسترده شده و همین مسئله مسئولیت وزارت کشور را سنگین‌تر کرده است.

وی ایران را کشوری کم آب و خشک توصیف کرد و گفت: شهرداری‌ها باید خلاقیت به خرج دهند و مشوقاتی در نظر بگیرند تا مردم برای استفاده از آب باران برای آبیاری فضای سبز ترغیب شوند.

کد مطلب 3754948

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