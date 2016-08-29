برآورد ۵ درصدی رشد ناخالص تولید داخلی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا صبح دوشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی شهرک بهارستان شهرستان کرج، ضمن ابراز خرسندی به موجب حضور در استان البرز، اظهار کرد: این شهرک در روند حرکتی و رشد دانش فنی نقش قابل توجهی را ایفا می کند.

صالحی نیا با اشاره به اینکه در سال های اخیر رونق خوبی را از سوی شرکت های تولیدی و صنعتی شاهد بوده ایم، اضافه کرد: در وهله نخست سیاست دولت برای رونق تولید و خروج از رکود و راه اندازی واحدهای نیمه فعال قابل تقدیر بوده است.

سیاست دولت ارتقاء سطح کیفی تولیدات خودرو است

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور کوچک هستند.

صالحی نیا با تاکید بر اینکه توسعه و بهبود این واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در دستور کار است، خاطرنشان کرد: بیش از ۸ هزار واحد تولیدی به منظور افزایش تولید هدف گذاری شده تا سطح اشتغال را حفظ و درصدد ایجاد اشتغال جدید ایجاد شود.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: سرمایه گذاری خوبی در استان البرز در بخش صنعت صورت گرفته، بدون شک ارتقاء سطح کیفی تولیدات خودرو یکی دیگر از سیاست های دولت است.

تولید روزانه ۴۰۰۰ خودرو توسط دو شرکت خودروسازی کشور

معاون امور صنایع وزیر صنعت گفت: روزانه بیش از چهار هزار خودرو توسط دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور تولید می شود.

وی با تاکید بر اینکه به طور حتم عرضه محصولات تولیدی این واحدها نیز برای رسیدن به اهداف مد نظر، رشد و توسعه کشور است، تصریح کرد: رشد ناخالص تولید داخل کشور ۵ درصد برآورد شده از این رو باید تمام توان خود را بگیریم تا این رشد باید به ۸ درصد برسد.

وی با اعلام اینکه در ۵ ماهه امسال رشد خوبی در بخش های مختلف صنعت رخ داده است، گفت: رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور توسط کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید انجام می شود.

معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه همه درصدد هستند موانع و مشکلات موجود را برطرف کنند تا شاهد رشد اقتصادی خوبی در کشور باشیم، افزود: رسیدن به بازارهای صادراتی برای ایجاد صنعت رقابتی یکی دیگر از سیاست های کشور محسوب می شود.