به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمد ابراهیم امامی تنها داور کشتی ایران در بازیهای المپیک ریو ۲۰۱۶ که با قضاوت‌های خوب خود افتخاری برای کشتی ایران تلقی می شود، بعد از بازگشت از این آوردگاه بزرگ به سوالات مختلفی پاسخ داد که در ادامه آنرا می خوانید:

* اولین تجربه حضور شما در المپیک بود. عملکردتان چطور بود؟

- من از سال ۱۹۸۹ میلادی داور بین المللی شدم و در این مدت ۲۷ سال در مسابقات جهانی و قاره ای و در رده های مختلف سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان قضاوت کردم، البته میدان المپیک متفاوت با میدان های دیگر است. در بازیهای المپیک ۵۰ نفر از بهترین داوران دنیا دعوت شدند که تنها ۳۶ نفر قضاوت کننده بودند و سایرین به عنوان سوپروایزر، ژوری و یا مدرس حضور داشتند. آنها بعنوان رئیس تشک بر روی سه تشک قضاوت کردند و اکثر کشورها با یک داور قضاوت کننده حضور داشتند.

با توجه به اینکه از بین ۱۳۴ داور بین المللی کشورمان، یک داور برای المپیک گزینش شد، مسئولیتم را بسیار سنگین کرد که بعنوان داور المپیکی ایران قضاوت کنم. به همین منظور تمام تلاش خود را انجام دادم که نماینده شایسته ای برای داوری ایران باشم.

* قضاوت داوران را چگونه ارزیابی می کنید هرچند مشکلاتی مشاهده شد؟

- قضاوت همیشه توأم با اختلاف رأی است. در این مسابقات هم دیدیم در بعضی از کشتی ها بین داوران اختلاف رای بود و اشتباهاتی هم از سوی داوران صورت گرفته بود که از سوی هیأت ژوری دخالت می شد و بعضی مواقع رأی بر می گشت. البته بعضی از داوران از سوی کمیته داوری اتحادیه جهانی با محرومیت هم مواجه شدند. با توجه به اینکه آنتونی سیلوستره رئیس کمیته داروان اتحادیه جهانی به دنبال تحول در این کمیته است، اعلام کرد که فیلم تمامی مسابقات را بازبینی خواهند کرد و نسبت به داورانی که چه ضعیف عمل کردند چه قوی، عکس العمل نشان می دهد که به نظر من کار پسندیده ای است. مسابقات المپیک چون حساسیت خاص خودش را دارد، با توجه به اینکه داوران خوب دنیا حضور داشتند، ولی فکر می کنم قضاوت ها خالی از اشکال نبود.

* آیا قوانین جدیدی وضع شده بود که دست داوران را باز گذاشته بود؟

- قوانین جدیدی در این مسابقات نداشتیم، تمام قوانین که در المپیک دیدیم بارها در اردوهای تیم های ملی برای کشتی گیران توضیح داده بودیم و در کلینک‌های مختلف برای داوران به اجرا درآوردیم. حال اگر لباس داوران متفاوت بود این امر در همه المپیک ها اجرا می شود، مورد دیگر این بود که داور وسط زودتر به روی تشک می آمد و رو به رئیس تشک قرار می گرفت و سپس کشتی گیران وارد می شدند.

* در کشتی رضا یزدانی با گازیموف و چند کشتی دیگر شاهد ضعف داوری و دخالت هیأت ژوری بودیم، نظر شما در این مورد چیست؟

- در اینکه رضا یزدانی در آن صحنه ۲ امتیاز داشت شکی نیست به خصوص اینکه حریف یزدانی در آخرین لحظه کشتی آرنجش روی تشک خورد و یزدانی پشت حریف قرار گرفت و مسلط بر حریف بود و می توانستند به یزدانی ۲ امتیاز بدهند. البته این مساله باعث اختلاف نظر بین هیأت ژوری شد و یکی از اعضای هیأت ژوری که مصری بود اعلام کرد یزدانی ۲ امتیاز دارد، ولی در نهایت هیأت ژوری با مشورتی که کردند به یزدانی امتیازی ندادند. مطمئنا یکی از کشتی هایی که بازبینی خواهد شد فیلم همین کشتی خواهد بود و چند کشتی دیگر به خصوص اینکه رسول خادم اعتراض کتبی به اتحادیه جهانی کشتی ارائه کرده که فکر می کنم حتما رسیدگی خواهد شد. هرچند نتیجه تغییر نخواهد کرد و تأثیری نخواهد داشت و بعضا چند داور قضاوت کننده را نیز محروم کردند.

* در کشتی حمید سوریان چطور؟

- در آن کشتی در حالیکه وی ۷ امتیاز از حریفش جلو بود و حریف عقب کشید حتی اگر حریف بیرون رفته بود نبایستی داور کشتی را قطع می کرد و باید به سوریان امتیاز می داد و اینجا هم یکی از اشتباهات داوری بوجود آمد که باید مورد بحث قرار گیرد. در مورد بعضی از قضاوت ها هم باید بگویم در همه کشتی ها آنچه که ما در اردوها گفته بودیم، دیدیم که داوران تذکر می دادند و بعضا اخطار، مسلم است کسانی که موارد ذکر شده را رعایت کردند کمتر اخطار گرفتند و دیدیم تمام داوران مقررات را اجرا کردند و کشتی گیرانی که سر روی سینه حریف می گذاشتند پس از تذکر بلافاصله اخطار هم می گرفتند.

* در خصوص کشتی حسن یزدانی و گدویف که ۲۰ دقیقه طول کشید چه نظری دارید؟

- در این مورد با صحبتی که با بابک شادگان نماینده پزشکی اتحادیه جهانی کشتی داشتم، وی هم معتقد بود جلوی اینگونه وقت تلف کردن ها باید گرفته شود و پیشگیری کنند و با این موارد ۲۰ دقیقه کشتی، ۶ دقیقه ای را معطل نکند و کشتی گیر با نفسگیری و با برنامه ریزی قبلی بتواند برحریف غلبه کند، خدا را شکر که یزدانی توانست بر این کشتی گیر روس مردانه غلبه کند. این کشتی‌گیر روس در کشتی ماقبل فینال نیز با همین ترفند استراحت جبرئیل حسن اف آذربایجانی را شکست داد به فینال رسیده بود. من فکر می کنم این جزو شرح وظایف پزشک مسابقات باشد به خصوص موقع خونریزی حریف که خیلی شدید شود از یک تایمی به بالا کشتی را متوقف کنند.

البته دکتر شادگان گفت که قانون به صراحت اعلام نکرده در این مواقع آیا رئیس تشک باید کشتی را متوقف کند یا پزشک مسابقات، این موضوع هم باید در اتحادیه جهانی کشتی مورد بحث قرار گیرد و مقداری اختیارات پزشک را بالا ببرند تا پزشک وارد عمل شود.

من فکر می کنم چنین کشتی هایی به صلاح آینده این رشته در ورزش جهان نیست. ۲۰ دقیقه بلاتکلیفی برای خونریزی یک کشتی گیر لطمه به پیکره کشتی خواهد زد با توجه به اینکه مسابقات از تمام رادیو و تلویزیون های جهان پخش شد و این همه وقفه در یک رقابت، فلسفه المپیک را زیر سئوال می برد، در جایی که قرار است کشتی در المپیک بماند این صحنه های خوبی برای کشتی نخواهد بود.