محمد سلوکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه اجراهای تلویزیونی اش کمتر شده است، گفت: حدود ۲ سال است که اجرای مستمر ندارم بلکه بیشتر در تک برنامه ها حضور دارم. مقداری نسبت به خودم سخت‌گیر شده ام شاید این حرف را پیش از این بازیگران بیان می کردند ولی من می خواهم تلاش کنم که اجرای برنامه هایی را بر عهده داشته باشم که اگر خودم به عنوان مخاطب آنها را نگاه کردم از دیدنشان لذت ببرم.

وی ادامه داد: من به دنبال این هستم که اگر قرار شد به صورت جدی و مستمر برنامه ای اجرا کنم خودم هم تهیه کنندگی آن را بر عهده بگیرم و بدانم که می خواهم چه چیزی را برای مردم بیان کنم و اینگونه نباشد که یکی دیگر به طراحی و دکور آن فکر کند و دیگری موضوع آن را انتخاب کند و من تنها به عنوان مجری به قاب آن بچسبم.

بهتر است مجری در خط مشی برنامه سهیم باشد

این مجری برنامه های تلویزیون درباره اینکه اجرا و تهیه کنندگی با هم در یک برنامه گاهی تمرکز را بر هم می زند و مسئولیت های مجری را بیش از اندازه بالا می برد، بیان کرد: مساله دیگری هم هست و اتفاقا ممکن است دغدغه تهیه کنندگی باعث شود که اجرای شخص جدی نباشد و یا ممکن است نوعی خودخواهی پیش بیاید و فرد آنقدر به اجرا توجه کند که از تهیه کنندگی غافل شود. با این حال مساله این است که در ساختن یک برنامه تلویزیونی باید یک خط مشی و یک فکر کلی وجود داشته باشد که بهتر است مجری در آن خط مشی نهایی سهیم باشد.

وی اضافه کرد: اگر مجری توانمندی های لازم را داشته باشد بهتر است در تولید هم سهیم باشد و اگر این توانمندی را ندارد، بهتر است که این خط مشی را بپذیرد. اگر من از تهیه کنندگی صحبت می کنم به شکل متداول آن نیست که قرار باشد به دنبال مسایل مالی و اجرایی باشم بلکه نوعی نگاه سردبیری را مدنظر دارم. من می خواهم امکانات موقعیت تهیه کنندگی را در خدمت موقعیت سردبیری قرار بدهم تا قانع شوم که هزینه ها برای اجرای من به درستی صرف شده است و کار من به درستی از آب درخواهد آمد.

گاهی موضوع مورد نظر تهیه کننده دغدغه من نیست

سلوکی درباره اینکه چه مشکلی در اجرا به تنهایی وجود دارد، اظهار کرد: موضوع دغدغه هایی است که گاهی از مجریان تقاضا می شود که در بسیاری مواقع به جا نیستند و حتی گاهی نوع برخورد با یک موضوع و دغدغه که از طرف تهیه کننده مطرح می شود، سلیقه من نیست. حتما باید باور و نگاه من هم در این حوزه وجود داشته باشد و من این دیدگاه را ندارم که کسی بخواهد موضوعی را به من حقنه کند.

این مجری تلویزیون در ادامه درباره کاری که این روزها در فکر تولید آن است، توضیح داد: من در ماه رمضان برنامه ای را در شبکه تهران داشتم که اولین دکور ۳D Mapping حرفه ای را در فضای شهری طراحی کرده بودیم. من تهیه کننده برنامه بودم و اگر نبودم شاید صرفا به عنوان یک مجری نتوان از تهیه کننده درخواست کرد که دکوری طراحی شود که ۱۵۰ متر مساحت آن باشد. این برنامه تجربه خوبی برای من بود و اکنون هم به دنبال طراحی و تولید کاری با تجربه جدید دیگری با نام «باغ خندان» هستیم.

طراحی و تولید یک شوی میدانی

وی در توضیح بیشتر درباره «باغ خندان» اظهار کرد: ما در این کار در حال تجربه این نکته هستیم که آیا می شود نشاط و هیجان را در جمع مردم تجربه کرد یا خیر. ما در این شوی میدانی بزرگ به سراغ مردم می رویم و آن را به گونه ای تولید می کنیم که اگر توانستیم در تلویزیون هم پخش کنیم برای مخاطبان این رسانه هم جذاب باشد.

سلوکی که تهیه کنندگی این برنامه را بر عهده دارد، اظهار کرد: افشین لیاقت کارگردانی این کار را بر عهده دارد و ما می خواهیم برای اولین بار بازی و گیم را به میان مردم بیاوریم.