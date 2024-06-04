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۱۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۵۱

روسها: مربیان نظامی غربی در اوکراین را از دم تیغ می‌گذرانیم

روسها: مربیان نظامی غربی در اوکراین را از دم تیغ می‌گذرانیم

روسها تهدید کردند که مربیان نظامی غربی را در اوکراین هدف قرار خواهند داد و مصونیتی برای آنها وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دو مقام روس تهدید کردند که مربیان نظامی غربی را در اوکراین هدف قرار خواهند داد و مصونیتی برای آنها وجود نخواهد داشت.

سخنگوی کرملین اعلام کرد که آموزش دهندگان ارتش اوکراین از حملات روسیه در امان نخواهند بود.

دیمتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز سه شنبه اعلام کرد که مربیان نظامی که سربازان ارتش اوکراین را آموزش می دهند، مصون نخواهند بود.

وی بیان کرد: هر مربی که به ارتش اوکراین آموزش می دهد از حملات روسیه در امان نخواهد بود و فرقی نمی کند که آیا آنها فرانسوی هستند یا خیر.

همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این باره یعنی اعزام مربیان نظامی فرانسوی به اوکراین گفت: مربیان نظامی هدف مشروع روسیه خواهند بود.

پیش از این امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با اکونومیست گفته بود که امکان اعزام نیرو به اوکراین بعید نیست و این درخواست کی یف را می طلبد.

وی گفته بود که بسیاری از کشورها اروپایی حامی این رویکرد یعنی اعزام نیرو به اوکراین هستند.

ماکرون همچنین اعلام کرده بود که تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا مانع از پیروزی روسیه در جنگ شود.

کد مطلب 6127297

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    نظرات

    • ناشناس ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
      31 45
      پاسخ
      روسیه چقدر وحشت داره و چقدر ترس از جای که دولت روسیه هم مثل تروریستان و نسل کش ها عمل می کنند شک نیست که هم مربیان و هم زنان و کودکان و سالخوردگان را بمب باران می کند خودش که از چین و کره شمالی و پاکستان و چند کشور دیگر همسایه کمک های موشکی و پهپادی و بمب های گوناگون و پول دریافت می کند چه بایدکرد
      • رضابابایی ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        23 27
        کاملا مشخص است که کجایی هستی اشاره مستقیم به ایران میکنی و ادعای ایرانی بودن داری.شک دارم ایرانی باشی فقط خوب یاد گرفتی فارسی بنویسی
      • ناشناس ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        23 22
        تروریستها غرب وحشی هست که این جنگ را با حمایت دلقک شروع کرد اگر آمریکا بود اجازه می داد روسیه در کوبا موشک قاره پیما نصب کند همان کار را روسیه برای سرزمین خودش انجام داد البته بعضی از ایرانی‌های غرب پرست اینها را نمی فهمند
      • عادل IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        9 5
        پاکستان نه هند این یدونه رو اشتباه گفتی
      • انتی غرب ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        21 15
        از دوست متمدنتون اسراییل چه خبرا که با ملایمت هر چه تمامتر زنها و بچه ها رو میکشه اذیت نشن
    • DE ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      21 18
      پاسخ
      روسیه نیاز ندارد برای اثبات جنایتکار بودن ، سند و یا اقرار کند . همان جنایت و کشتاری که اسرائیل در غزه می کند ، روسیه و پوتین در اوکراین می کند ...
      • ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        13 7
        کاملا درسته روسیه قدرت طلب و غارت گر ووحشیه مثل آمریکا و اسراییل
      • حامد ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        10 12
        ولی ما تاحالا فیلمی یا خبری مبنی براینکه روسیه غیر نظامی هارو هدف قرار میده نه شنیدیم نه دیدیم مطمئن باش اگه همچین چیزی بود شبکه های غربی روزی هزار بار فیلم و خبرشو پخش میکرد روسیه فقط اهداف و پایگاهای نظامی رو میزنه حتی توی خیلی جاها نیروهای اوکراین بین مردم پایگاه میزنن که روسیه نزنه پایگاهشونو
    • یک مستمری بگیر ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      9 9
      پاسخ
      چقدر راحت و روشن از کشتن انسان حرف می زنند ؟؟؟ رحمت بر پدر چنگیزخان
    • ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      16 13
      پاسخ
      معلوم شد روس‌ها ضربات سختی خوردن .تقریبا دو هفته پیش رسانه ها داشتن تبلیغ میکردند روس‌ها ابتکار عمل جنگ را بدست گرفتن اوکراین نیرو و ادوات ندارد روس‌ها پیش روی میکنند .نظر دادم روس‌ها میرود داخل خاک اوکراین تا به تله بیافتد .غرب نمی تواند به ارتش روسیه در داخل خاک خود روس‌ها ضربه بزند
    • ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      11 8
      پاسخ
      معلوم شد روس‌ها ضربات سختی خوردن .تقریبا دو هفته پیش رسانه ها داشتن تبلیغ میکردند روس‌ها ابتکار عمل جنگ را بدست گرفتن اوکراین نیرو و ادوات ندارد روس‌ها پیش روی میکنند .نظر دادم روس‌ها میرود داخل خاک اوکراین تا به تله بیافتد .غرب نمی تواند به ارتش روسیه در داخل خاک خود روس‌ها ضربه بزند
    • ایرانی بدبخت ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      24 13
      پاسخ
      روسیه در طول تاریخش یک کشور توسعه طلب و متجاوز بوده .بطوریکه در زمان قاجا ر بیش از نصف ایران را جداکرد .و بسیاری از مشکلات کنونی ایران از روسیه جنایتکار است .مردم ایران باید تاریخ بخوانند
    • ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      12 26
      پاسخ
      زنده وپیروز باد روسیه ومرگ بر جنایتکاران امریکایی واروپایی که دست از جنایت ودخالت وفضولی وپلیس بازی در دنیا بر نمیدارند مرگشان باد تا دنیا ارام شود
    • M IR ۰۳:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      17 10
      پاسخ
      درمورد پاکستان شک دارم که جوجه انگلیس به روسیه کمک کند؟؟؟ روسیه در محور حق قرار دارد باید تمامی مراکز آموزشی وافسر و مسئولان غربی را بمباران کند وزنده زنده بسوزاند اما در مورد غیر نظامیان مطمئنم که روسیه جنایت نکرده و نمی کند مردم اوکراین پنجاه در صد ش روابط خانوادگی با روسیه دارد چنین اقدامی که غرب
    • M IR ۰۳:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      12 15
      پاسخ
      مرگ خفت بار بر آمریکا و ناتو،،،، درود و افتخار بر روسیه درود افتخار بر رفیق پوتین عزیز ذلت بر دشمنان پوتین عزیز باد
      • بهزاد ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        7 1
        اقای ناشناس فکر میکنم شما روسی باشی که فارسی بلده مگه میشه ایرانی باشی ولی تاریخ نخوانده باشی در تمام کتابهای تاریخ از روسها خیانتکار تر وجود نداره تعصب الکی برای روسها چرا
      • میترا ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
        0 0
        مجید جان اون شوروی تزاری بود نه روسیه پوتین
    • ... ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      8 6
      پاسخ
      در دو نقطه کره زمین دو تجاوز اتفاق افتاده یکی در اکراین و دیگری در فلسطین استاندارد دو گانه غرب و آمریکا در اکراین مظلوم نمایی میکنن آهای روسیه کشت ال کردو بل کرد چرا چون غرب میترسه روسیه هوس حمله کنه به اروپا همون سران در اروپا تمام قد نسل کشی انجام میدن ،اینبار تجاوزگر مورد حمایت اونها
    • علی IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      3 6
      پاسخ
      گناه مظلومین تورا نابود میکنه
    • اس ام IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      9 1
      پاسخ
      خوب شما باید این را فهمیده باشیدکه دشمن در هر شکل و لباسی که باشد دشمنه رحم به شما نمیکندشمابایدبرازدن اونایعنی غربیهاتشویقی هم بذارید
    • نیما IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      10 11
      پاسخ
      باتلاق لوکراین قراره روسیه را غرق کند حالا پسکوف هر چقدر رجز خوانی کند تاثیری ندارد
      • M IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
        0 1
        اگر روسیه غرق شود تمام غرب هم غرق می شود،، در غیر این روسیه پیروز میدان است، روسیه تمامی نیاز جامعه خود را دارد کشاورزی دارد،، انرژی همه مدل دارد،، صنعت همه مدل دارد در نظامی گری کامل کامل است مردمش نجات پرست و توهین گر که نیکی را فراموش کنند نیست قانع هستند فقط کسی زور بگه نمی پذیرند،، کجایی دنیا ر
    • ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      11 4
      پاسخ
      اینجور که به نظر می‌رسد روسیه در حال حاضر با نصف دنیا می‌جنگد
    • محمدمهدی ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      9 6
      پاسخ
      عین همون حرفی که قرار بود اوکراین را یه هفته ای بگیرید😂😂😂،پوتین هوس کرده روسیه را بفنا بده
    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      1 0
      پاسخ
      لاوروف بسیار منطقی هست و همینطور پسوکوف هدف قرار دادن مربیان حق مشروع روسیه هست همون نقشی که اسرائیل در فلسطین بازی میکنه حاکمان غرب هم نسبت به روسیه و کل آسیا دارند بازی می‌کنند مردم اروپا اگه نمی خوان کشته بشند و درگیر جنگ بشند باید متحد و یک صدا علیه حاکمان صهیونی خودشون قیام کنند
    • ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      غربی ها متجاوز به خاک روسیه باید کشته شوند.
    • حسین ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      روسیه هیچ غلطی نمی کند خدای بزرگ کمونیست و دست نشانده هاش رو نابود می کنه
    • محمد ۰۵:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ادبیات بایدصحیح باشد.

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