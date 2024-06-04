به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دو مقام روس تهدید کردند که مربیان نظامی غربی را در اوکراین هدف قرار خواهند داد و مصونیتی برای آنها وجود نخواهد داشت.

سخنگوی کرملین اعلام کرد که آموزش دهندگان ارتش اوکراین از حملات روسیه در امان نخواهند بود.

دیمتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز سه شنبه اعلام کرد که مربیان نظامی که سربازان ارتش اوکراین را آموزش می دهند، مصون نخواهند بود.

وی بیان کرد: هر مربی که به ارتش اوکراین آموزش می دهد از حملات روسیه در امان نخواهد بود و فرقی نمی کند که آیا آنها فرانسوی هستند یا خیر.

همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این باره یعنی اعزام مربیان نظامی فرانسوی به اوکراین گفت: مربیان نظامی هدف مشروع روسیه خواهند بود.

پیش از این امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با اکونومیست گفته بود که امکان اعزام نیرو به اوکراین بعید نیست و این درخواست کی یف را می طلبد.

وی گفته بود که بسیاری از کشورها اروپایی حامی این رویکرد یعنی اعزام نیرو به اوکراین هستند.

ماکرون همچنین اعلام کرده بود که تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا مانع از پیروزی روسیه در جنگ شود.